Gemeinsam Leben gemeistert

Edelfingen.Das Fest der Diamanten Hochzeit feiern am heutigen Dienstag Gisela und Hans Ulshöfer aus Edelfingen. Genau vor 60 Jahren gab sich das Paar im Standesamt Lauda das Ja-Wort, für das sie bei der kirchlichen Hochzeit am 2. Mai 1959 in der Laudaer Friedenskirche um Gottes Segen baten.

Es war die Zeit des Rock’n’Rolls und der Petticoats und aus dem Radio schmachtete Peter Kraus hübsche Mädchen mit roten Lippen an, die man küssen soll.

Die jungen Männer fuhren stolz auf ihren Motorrädern durch das aufstrebende Wirtschaftswunderland. Die Mädchen waren von ihnen äußerst angetan.

So war auch Hans Ulshöfer in der Nacht zum 1. Mai 1956 auf dem Weg nach Lauda. Im dortigen „Rügersaal“ fand der Maitanz statt. Dort fiel ihm ein junges, hübsches Mädchen auf. Die ganze Mainacht wurde durchgetanzt und dabei funkte es auf beiden Seiten. Man verabredete sich zu weiteren Treffen und Motorradausflügen. Bald war man sich einig: wir gehören zusammen.

Maurerhandwerk erlernt

Hans Ulshöfer, 1934 in Edelfingen geboren, erlernte bei seinem Opa Moritz Bamberger das Maurerhandwerk und arbeitete bei ihm und seinem Onkel Alois Bamberger sowie bei der Firma Bethäuser über 44 Jahre in diesem Beruf.

In seinen langen Berufsjahren verhalf er vielen Bauherren zu ihrem Eigenheim. Trotz der körperlich sehr anstrengenden Arbeit half er in der elterlichen Landwirtschaft mit und widmete sich viele Jahre dem Hobby der Kleintierzucht. Die hat er inzwischen aufgegeben, aber in seinen Volieren hält er noch verschiedene Arten von Sittichen und Wachteln, die er hegt und pflegt.

Eine weitere Lieblingsbeschäftigung war das Restaurieren von alten Schleppern. Dabei konnte er, neben zwei anderen Oldtimern, eine Rarität sein eigen nennen: einen über 70 Jahre alten Stock-Schlepper mit Original-DDR-Kfz-Brief. Für ihn hat er viele Kaufangebote mit hohen Summen erhalten, die er alle ablehnte. Er übergab die alten Gefährten lieber seinen drei Enkeln. Gisela Ulshöfer, geborene Mattheus, ist 1939 in Niederschlesien geboren worden.

Mit ihrer Mutter und der jüngeren Schwester musste sie im Februar 1945 aus ihrer Heimat flüchten. Nach einem dreiviertel Jahr Flucht kam die kleine Familie nach Lauda. Hier besuchte Gisela Ulshöfer die Volksschule und anschließend eine Hauswirtschaftsschule in Wertheim. In einem Bad Mergentheimer Bekleidungshaus erlernte sie den Beruf der Textilverkäuferin.

Außerdem arbeitete sie ein Jahr lang in der Laudaer Strumpffabrik Harze im Akkord, um sich ihre Aussteuer, die damals einfach zum Eintritt in den Ehestand gehörte, zu verdienen. Nach der Heirat zog das junge Paar in das Dachgeschoss des Elternhauses Hans Ulshöfers, wo es die junge Frau als „Reingeschmeckte“ nicht leicht hatte.

In den Folgejahren brachte Gisela Ulshöfer zwei Jungen und ein Mädchen zur Welt und kümmerte sich fortan um die Versorgung der jungen Familie.

Später half sie mit, ihren erkrankten Schwiegervater zu pflegen. Als ihre Mutter zum Pflegefall wurde, war es für sie selbstverständlich, auch für sie zu sorgen, wie sie auch jahrelang ihre Schwiegermutter pflegte. Durch einen Schlaganfall im Jahr 2004 wurde Hans Ulshöfer gesundheitlich schwer beeinträchtigt. Mit Hilfe seiner Frau und therapeutischer Unterstützung gelang es, die Folgen der Erkrankung zu mildern. Dank der liebevollen Betreuung von Ehefrau Gisela und dem Grundsatz „Es muss gehen“ kann er wieder am Leben im Ort teilnehmen.

Dankgottesdienst am Samstag

So sieht man ihn oft mit seinem Elektrofahrstuhl durch die Straßen fahren, um sich dabei in Gesprächen mit den Einwohnern über das Ortsgeschehen zu informieren.

Die Ehepartner freuen sich, dass sie heute, am Jahrestag der standesamtlichen Hochzeit, ihre Diamantene Hochzeit in relativer Gesundheit und geistiger Frische begehen können. Am Samstag, 4. Mai wird um 10.30 Uhr in der evangelischen Kirche von Edelfingen ein Dankgottesdienst gefeiert. Viele Gratulanten werden dem sympathischen Paar ihre Aufwartung machen und ihre Glückwünsche aussprechen, denen sich die Fränkischen Nachrichten gerne anschließen. WM

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019