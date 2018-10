Gemeinsam sehr viele Erinnerungen geweckt

Bad Mergentheim.Menschen mit und ohne Demenz nahmen an einem Kooperationsprojekt von Deutschordensmuseum und Eduard-Mörike-Haus teil. Die Bilanz fällt überaus positiv aus.

Zwei Jahre hat es von der Idee bis zur Durchführung gebraucht, um eine ganz neue Art von Kooperation auf die Beine zu stellen. Bereits seit 2010 hat der Arbeitskreis Museumspädagogik im Deutschordensmuseum ein Angebot für ein älteres Publikum im Programm, im Sommer 2016 haben die Mitglieder des Arbeitskreises ein erstes Mal über ein kulturelles Angebot in Kooperation mit einem Partner nachgedacht. Elfriede Rein, die Leiterin des Arbeitskreises, nahm daraufhin ersten Kontakt mit dem Eduard-Mörike-Haus auf und organisierte und begleitete in Folge die Kooperation.

Stefan Haberl, Hausdirektor im Eduard-Mörike-Haus, begeisterte die Idee einer Kooperation genauso wie die Idee der „Nachhaltigkeit“ eines zu erarbeitenden Programms, und sagte dem Museum jede Hilfe und Unterstützung zu, die zur Vorbereitung notwendig wären. Auf diese Weise wäre auch der sozialen Isolation gegenzusteuern, der insbesondere Menschen mit beginnender Demenz unterlägen.

Dann ging es an die Arbeit. Aus dem Arbeitskreis Museumspädagogik meldeten sich fünf Frauen, die an die Ausarbeitung eines Angebots gingen und zunächst einen Termin im Eduard-Mörike-Haus wahrnahmen. Stefan Haberl führte die Gruppe in das Thema „Demenzielle Erkrankungen“ ein. Welche Ursachen sind bekannt? Wie ist mit den Auswirkungen der Krankheit umzugehen? Welche Themen sind interessant? Was ist für die Ausarbeitung des Programms wichtig? Im Gespräch kam man überein, eine gemischte Gruppe als Zielgruppe anzusprechen – Menschen mit und ohne Demenz zu einem kulturellen Angebot im Museum zusammenzubringen.

Der Raum zur Durchführung im Museum solle „beschützend“ und heimelig sein, Rituale sollten Sicherheit geben, diejenigen, die die Termine durchführen würden, sollten als „Impulsgeber“ Raum für eigenes Erzählen der Teilnehmenden lassen, gleichzeitig fordernd wirken. Das Museumsteam entwickelte im Anschluss an die Einführung vier Ziele für seine Arbeit: „Wir sorgen für Abwechslung im Alltag der Bewohner. Wir wollen Anregungen bieten und die Menschen fordern. Die Menschen sollen sich bei uns wohl fühlen, Freude haben. Wir nehmen die Menschen in ihrer Krankheit ernst“.

Ein Thema für fünf Termine im Museum war bald gefunden: „Kurbad Mergentheim“ mit den Bereichen Quellentdeckung, Quellen in Mergentheim, Kurcafés, Souvenirs, berühmte Kurgäste. Man versprach sich davon, Erinnerungen an Besuche im Kurbad zu wecken und an das persönliche Erleben der Teilnehmenden anzuknüpfen.

Die ehrenamtliche Vorbereitung nahm erheblich an Fahrt auf, als es in die Details ging, der Bundesfreiwillige im Museum unterstützte die Gruppe und eine Praktikantin im Museum half mit Ideen aus. Die Durchführung in fünf aufeinanderfolgenden Monaten übernahmen schließlich Renate Kunze und Heike Uibel. Ab Januar dieses Jahres ging es an die Umsetzung des Gelernten und Vorbereiteten. Im Götterzimmer des Museums war ein geeigneter Raum für den Hauptteil des Nachmittags gefunden worden; nach dem Empfang und der Begrüßung der Gruppe im Eingangsbereich konnte der Aufzug genutzt werden, um in den ersten Stock zu gelangen. Stefan Haberl brachte die Bewohnerinnen – es hatten sich ausschließlich Frauen für das Thema angemeldet – mit dem Bus zum Museum und begleitete die Gruppe zu jedem Termin, der von der Museumspädagogik detailliert vorbereitet war. Nach der Begrüßung gab es eine Hinführung zum Thema, dann einen Gang in den Kurbadraum des Museums.

Zurück im Götterzimmer wurde das Thema durch Aktionen und Aktivitäten vertieft, zum Schluss fand eine gemeinsame Kaffeerunde statt.

Die Evaluation nach den fünf Terminen ergab große Zufriedenheit auf beiden Seiten. Man stellte eine heitere und positive Grundstimmung fest, die eine stressfreie Durchführung ermöglichte. Die teilnehmenden Bewohnerinnen des Eduard-Mörike-Hauses waren begeistert, vom Thema und vom Schloss, das als besondere Umgebung wahrgenommen wurde. Sie profitierten von dem Angebot.

Hausdirektor Stefan Haberl meint: „In diesem Rahmen war es für ältere Menschen und Menschen mit Demenz möglich, geschichtliche Themen zu erleben und durch die sehr lebendige Präsentation zu spüren.

Die kleinschrittige Aufbereitung der Themen und die anschauliche Vermittlung machten es möglich, sowohl Neues zu erfahren, als auch eigene Erinnerungen und eigenes Wissen wieder abzurufen und erlebbar zu machen“.

Museumsdirektorin Maike Trentin-Meyer stellt fest: „Es war schön zu sehen, wie Erinnerungen geweckt werden konnten und die Teilnehmerinnen immer lebendiger wurden.“

Eine Neuauflage des Kulturprojekts ist bereits in Arbeit und soll ab Frühjahr durchgeführt werden. Diesmal wird es um die Puppenstuben und die Themen Wohnen, Kinder, Spielzeug, Einkauf, etc. gehen – ebenfalls ein Bereich mit großem Potenzial für eigene Erinnerungen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018