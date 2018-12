Gemeinsame Schulprojekte in Borgomanero besprochen

BAD MERGENTHEIM.Vertreter der Bad Mergentheimer Schulen haben sich mit ihren Kollegen in der italienischen Partnerstadt Borgomanero ausgetauscht.

Bei seinem letzten Besuch dort hatte Bad Mergentheims Oberbürgermeister Udo Glatthaar eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den Schulen beider Partnerstädte angeregt. Die Idee: Der Austausch soll sich über alle Schulstufen und Schularten erstrecken. Beide Stadtverwaltungen unterstützten diesen Vorschlag und so wurde diese Initiative nun umgesetzt.

Der Delegation gehörten die Lehrkräfte und Schulleitungen des Deutschorden-Gymnasiums, der Gewerblichen Schule und der Kaufmännischen Schule sowie der Kopernikus-Realschule, der Lorenz-Fries-Schule und der Grundschule Markelsheim an.

Mit dabei waren auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), Campus Bad Mergentheim, sowie ein Vertreter des zuständigen Fachamts im Bad Mergentheimer Rathaus.

Auf italienischer Seite nahmen Vertreter der so genannten „scuola primaria“, der „scuola media“, dem „liceo tecnico“, dem „liceo linguistico“ und dem „collegio Don Bosco“ teil.

Bürgermeister Sergio Bossi, Vizebürgermeister Ignazio Stefano Zanetta und der für die Schulen verantwortliche Stadtrat Franco Cerutti empfingen die Bad Mergentheimer Schulvertreter im großen Sitzungssaal des Rathauses von Borgomanero und betonten in ihren Redebeiträgen die Bedeutung der Zusammenarbeit auf allen schulischen Ebenen. Daran anschließend wurde eine Vielzahl von Einzelgesprächen geführt.

Karin Endres von der Lorenz-Fries-Schule und Monika Halbmann von der Grundschule Markelsheim trafen Vertreter der Grundschule (scuola primaria) und erörterten an zwei Schulstandorten Borgomaneros die Möglichkeiten der Zusammenarbeit.

Wolfgang Burckhardt von der Gewerblichen Schule vertiefte die bereits bestehenden Kontakte zum liceo tecnico, mit dem zusammen im nächsten Jahr ein „Erasmus+“-Projekt durchgeführt werden soll. Schulleiterin Cominazzino, die auch der Realschule scuola media vorsteht, kann sich eine Zusammenarbeit und frühe Förderung des Deutschunterrichts sehr gut vorstellen.

Auch beim Sprachengymnasium liceo linguistico besteht großes Interesse an intensiven Austauschen und Praktika. Stefan Riedl, zuständig für internationale Studenten an der DHBW, präsentierte unter anderem die Aktion „Sommercampus“ in mehreren italienischen Klassenzimmern und weckte damit große Neugier an einem berufsorientierten Studium in Bad Mergentheim – schließlich gibt es in Italien kein Duales Studium.

Nach zwei gesprächsintensiven Tagen zwischen allen Schulen der beiden Partnerstädte geht es nun darum, im neuen Jahr 2019 die gemeinsame Interessenslage in konkrete Projekte, Austausche, Auslandspraktika und Studienaufenthalte umzusetzen. stv

