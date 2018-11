Bad Mergentheim/Weikersheim.Gemeinsames Feiern und Fußball schauen stehen beim so genannten "Public Viewing" im Vordergrund. Für 5000 Zuschauer wurde auf dem Wertheimer Reinhardshof ein WM-Park eingerichtet, ebenso wie es in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) ein ganzes WM-Fandorf hinter der Nibelungenhalle gibt und ein "Public Viewing" in Tauberbischofsheim auf dem Hartplatz hinter der Grünewaldhalle stattfindet. Roland

...