„Gemeinsames Spiel erleichtert vieles“

Nach einer Gruppenphase, die in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gespielt wurde, stand im Anschluss noch das Halbfinale, die Platzierungsspiele um die Plätze sieben und fünf, das Spiel um Platz 3 und das Finale an.

Barrieren eingerissen

Was sich anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft zeigte – die Verbindung zum Fußball ist überall auf der Welt groß. Egal, ob im Nahen Osten, in Zentralafrika oder in Europa: Der Sport schafft es Barrieren einzureißen und Brücken aufzubauen. In einem Team für eine gemeinsame Sache zu stehen, für ein Ziel zu kämpfen und sich zusammen zu freuen, so ist auch der Gedanke des Familienfests des VfB Bad Mergentheim in Kooperation mit der Würth Industrie Service.

Um 11 Uhr waren die ganz Kleinen dran. Beim Bambini-Street-Soccer-Turnier gaben die Kinder alles und wurden von den anwesenden Eltern tatkräftig angefeuert. Am Spätnachmittag konnten die „alten Herren“ zum Abschluss des ereignisreichen Tages in einem Freundschaftsspiel ihre fußballerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Großer Dank

Manuela Zahn, die Oberbürgermeister Udo Glatthaar vertrat, Wolfang Herz vom VfB Bad Mergentheim, sowie Martin Jauss, Geschäftsleitung Marketing und IT der Würth Industrie Service, brachten bei der Siegerehrung ihren Dank für den Zuspruch dieser einzigartigen Veranstaltung zum Ausdruck. „Integration ist eine dauerhafte Aufgabe und Fußball kann dabei helfen, eine Brücke zu bauen sowie Menschen zusammenzubringen“, so Jauss. „Wir sehen dies als Unternehmen im Rahmen unseres sozialen Engagements als elementaren Baustein.“ Zudem bedankte er sich bei den vielen freiwilligen Helfern bei der Organisation, dem Auf-/Abbau-Team und den Verantwortlichen für die Durchführung, ohne die dieses Turnier nicht möglich gewesen wäre.

Viel Spaß

Zahn hob die Zusammenarbeit mit dem VfB Bad Mergentheim und der Flüchtlingshilfe des Landkreises hervor: „Das gemeinsame Spiel macht vieles leichter, heute ist jeder Gewinner – durch das Turnier haben wir verschiedene Nationen zusammengebracht und vereint – so macht Integration Spaß.“ Im Anschluss an die Reden von Zahn und Jauss führte Wolfang Herz vom VfB Bad Mergentheim noch die Ehrungen durch.

Neben dem Sport stand vor allem auch Spiel, Spaß und Aktion für die ganze Familie im Vordergrund. So wurde ein buntes Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Malen, einer Hüpfburg und Geschicklichkeitsspielen geboten.

Das Familienfest war laut Pressemitteilung auch im Jahr 2018 ein voller Erfolg.

Der Leitgedanke des Turniers, Verbindungen zu schaffen, Barrieren abzubauen und neue Kontakte zu knüpfen, soll im nächsten Jahr durch eine erneute Durchführung des Familienfests weiter gestärkt werden. pm

