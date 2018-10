Gemeinschaftstag zu Israel-Jubiläum

Bad Mergentheim.In der Liebenzeller Gemeinschaft findet am Sonntag, 14. Oktober, der Bezirksgemeinschaftstag statt. Referent des Tages ist Karl-Heinz Geppert aus Weinheim, der den Arbeitskreis Israel im Verband leitet. Der Bezirksgemeinschaftstag beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst. Am gemeinsamen Mittagessen können alle Besucher teilnehmen. Um 14 Uhr beginnt die Nachmittagsveranstaltung mit einem Bericht zum Jubiläum „70 Jahre Staat Israel“ und auch zur aktuellen Situation in Israel. Beim Kaffeetrinken können die Besucher miteinander ins Gespräch kommen. Für Kinder wird ein separates Programm angeboten. Weitere Informationen bei Pastoraldiakonin Marianne Stapfer, Telefon 07931/52225, E-Mail: marianne.stapfer@lgv.org.

