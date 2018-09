Gemütlicher Austausch

Bad Mergentheim.Der Monats- und Informationstreff des VdK-Ortsverbands Bad Mergentheim findet am Dienstag, 2. Oktober, um 14.30 Uhr im „Hotel Alte Münze“, statt. Es besprechen sich die Mitglieder, Freunde und Interessenten beim gemütlichen Beisammensein. Es gibt noch die Möglichkeit, sich für den Weihnachtsmarkbesuch am Freitag, 7. Dezember, zum Altdeutschen Weihnachtsmarkt nach Bad Wimpfen anzumelden. Außerdem wird der Jahresausflug vom 23. Juni bis 28. Juni 2019 nach Lübeck/Königin der Hanse mit Ostseeküste, Timmendorfer Strand, Niendorf- Kiel usw. vorgestellt, auch hierfür sind noch Anmeldungen möglich. Wichtig für alle Mitglieder ist Samstag, 1. Dezember, an dem die Adventsfeier im Parkhotel mit Programmpunkten und Ehrungen stattfindet. vdk

