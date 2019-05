„Generationen-Konzept“ für Stadt und Stadtteile

Bad Mergentheim.In dieser Woche schließt die CDU Bad Mergentheim ihre Bürgergespräche in Dörtel und Schönbühl ab. Bei den 19 Terminen in der Kernstadt und den Stadtteilen haben die CDU-Fraktion, die Vertreter im Kreistag und die Kandidaten das direkte Gesprächsangebot an die Bürgerschaft gerichtet. Bereits 2017 war die CDU-Fraktion zu den Gesprächen in allen Teilen der Stadt unterwegs.

„In den Gesprächen haben wir bislang rund 120 Themenbereiche von Bürgern aufgenommen. Wie bei unseren letzten Bürgergesprächen werden wir jedes der Themen in einem Katalog festhalten und diesen mit der Stadtverwaltung besprechen. Darüber hinaus werden wir einzelne Themen in den kommenden Haushaltsberatungen aufgreifen und als Anträge in die Beratungen im Gemeinderat einbringen. Es ist uns wichtig, dass jedes Thema bearbeitet wird“, so Fraktionsvorsitzender Andreas Lehr.

In der Kernstadt waren besonders Fragestellungen der Entwicklung der Verkehrsführung, der Aufenthaltsqualität und der Versorgung in der Innenstadt Themen. Die CDU will deshalb mit dem nun beauftragten Verkehrskonzept zügig eine ganzheitliche Planung für die Innenstadt voranbringen. Besonderes Augenmerk muss auch auf die Versorgung im Lebensmittelbereich in der Innenstadt gelegt werden.

Gerade von Familien kamen mehrfach Anregungen zu den Spielplätzen in der gesamten Stadt. Besonders der Spielplatz im Schlosspark wurde mehrfach erwähnt. Hier müsse der Gemeinderat auf Grund der großen Nachfrage über eine Erweiterung diskutieren, so die Meinung der CDU-Fraktion. Auch eine Spielmöglichkeit für Kinder im Inneren, also ein so genannter Indoor-Spielplatz, kam erneut mehrfach zur Sprache. Die CDU-Fraktion sagte hierbei zu, das Thema mit Nachdruck in den städtischen Gremien zu begleiten.

Angesprochen wurden die Vertreter der Union aber auch auf die Themen Pflasterung und Barrierefreiheit in der Stadt. Die Vielzahl der unterschiedlichen Fragestellungen hat die Mitglieder der CDU-Fraktion dazu gebracht über ein „Generationen-Konzept“ für Bad Mergentheim nachzudenken, das die Bedürfnisse der unterschiedlichen Generationen in Kernstadt und Stadtteilen erfasst. Die Stadt sollte darauf untersucht werden, wo es Möglichkeiten gibt, Flächen besser zugänglich und begehbar zu machen, wo es Möglichkeiten zur Schaffung von Plätzen der Begegnung, für zusätzliche Sitzgruppen und Spielmöglichkeiten für Kinder gibt. Das Konzept würde als städtebauliche Ergänzung zum beauftragten Verkehrskonzept dienen.

Die Fragestellungen sind auch in den Stadtteilen ähnlich gelagert. Leerstände in den Ortskernen müssen sinnvoll genutzt werden. Treffpunkte für die Bürgerschaft sollten weiterhin entstehen und Freizeitangebote für Jugendliche, wie Jugendräume und Sportanlagen saniert oder renoviert werden, dies haben die Gespräche deutlich gezeigt. Besonders der Wunsch nach Möglichkeiten sich als Ortsgemeinschaft oder mit örtlichen Gruppen zu treffen, kam immer wieder zur Sprache. Als weiterer Punkt wurde die Notwendigkeit dargestellt, Einrichtungen vor Ort zu erhalten, wie Kindergärten und Schulen und gleichzeitig Möglichkeiten zu schaffen, dass Vereine und Organisationen, ob Feuerwehr, Sport- oder Musikverein weiterhin Nachwuchs durch attraktive Angebote finden können.

Nach der Sommerpause will die CDU-Fraktion nun ein „Generationen-Konzept“ für Bad Mergentheim zur Diskussion in den Gemeinderat einbringen. „Wir möchten unsere Vorschläge mit den anderen Fraktionen besprechen und zudem eine breite Bürgerbeteiligung hierzu durchführen. Die Bürgerschaft soll sich bei der Erarbeitung direkt einbringen können“, so Lehr. cdu

