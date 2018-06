Anzeige

Als weitere Programmpunkte standen eine Besichtigung von Borgomanero, des Lago Maggiore und der Metropole Turin an. Hier konnte sich die Gruppe davon überzeugen, dass die Stadt weit mehr zu bieten hat als Fiat und Fußball. Sowohl die Landschaft als auch das Essen sorgten für Begeisterung. Das Hauptaugenmerk des Austausches lag allerdings nicht auf touristischen Besichtigungen, sondern auf der Teilnahme der deutschen Gäste am informationstechnologischen und technischen Unterricht der italienischen Schule. Die Schüler dort waren überaus gastfreundlich, offen und interessiert, den Besuchern den landestypischen Schulalltag nahe zu bringen. Kommuniziert wurde meist auf Englisch. Die Stundentafel am Istituto Tecnico ist sehr breit aufgestellt und es gibt jeden Tag Nachmittagsunterricht. Die Informatikfächer werden in gut ausgestatteten Räumen unterrichtet, wobei die Schüler des TG stolz waren, dass sie fast alles verstanden haben, auch ohne perfekte Italienisch-Kenntnisse. Einig waren sich alle, dass der Schulalltag genauso anstrengend ist wie in Deutschland.

Dennoch wären alle Teilnehmer gerne noch länger geblieben. Beide Schulen freuen sich nun auf eine Fortsetzung der Schulpartnerschaft und auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.06.2018