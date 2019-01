Geschäft läuft normal weiter

Bad Mergentheim.Die Insolvenz im Eigenverfahren, die das Modeunternehmen Gerry Weber vergangene Woche beantragt hat, wird vorläufig keine Auswirkungen auf die Filiale in der Bad Mergentheimer Burgstraße haben.

Zahlreiche Medienanfragen

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt, die es aufgrund zahlreicher Medienanfragen auf seiner Internetseite veröffentlicht hat, bezieht sich das Verfahren nur auf die Gerry Weber International AG und nicht auf Tochtergesellschaften, die Standorte betreiben.

Auf eine gezielte Anfrage unserer Zeitung zur Filiale in Bad Mergentheim antwortete das Unternehmen nicht. In der veröffentlichten Pressemitteilung heißt es jedoch, dass die Geschäfte an den einzelnen Standorten zunächst normal weiterlaufen.

Bereits im Dezember 2018 hatte Gerry Weber jedoch angekündigt, im Rahmen der laufenden Restrukturierung 230 Verkaufsflächen zu schließen. Welche Flächen das genau sein werden, werde noch im Rahmen der Restrukturierung bekanntgegeben. gw/fhm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019