Geschäftiges Jahr liegt hinter DLRG-Ortsgruppe

Für die Schwimmausbildung im Solymar hat man zwei neue Schwimmausbilder gewonnen. Korb lobte das Engagement dreier weiterer Schwimmausbilder, welche die Fachausbildung für den Lehrschein begonnen haben.

Der Technische Leiter Ausbildung Kevin Warnebold ging in Vertretung für den Technischen Leiter Einsatz Christian Meiser zunächst auf zwei kürzlich geleistete Einsätze ein. Um in Schwäbisch Hall eine verunglückte DLRG-Kameradin zu retten, waren Anfang des Jahres die Strömungsretter des Bezirks Tauber vor Ort, darunter Mitglieder der OG Bad Mergentheim. Ende Februar waren ebenfalls DLRG-Mitglieder hinzugerufen worden, als in einem Weiher bei Seldeneck zwei Personen ins Eis eingebrochen waren. Warnebold berichtete auch von der gemeinsamen Eisrettungsübung der DLRG Bad Mergentheim mit der Feuerwehr Bad Mergentheim im Januar letzten Jahres.

Die OG Bad Mergentheim war letztes Jahr wieder sehr aktiv. So nahm man an einem Raftlehrgang des Landesverbandes und an einem Raft-Workshop des Bundesverbandes teil. Ebenso besuchte man eine Einweisung beim Bevölkerungsschutz Baden-Württemberg. Vier weitere DLRG-Mitglieder übernahmen ehrenamtlich den Wachdienst am Sehlendorfer Strand an der Ostsee.

Die Landeslehrgänge zur Evakuierung sowie zur Tierevakuierung wurden in Bad Mergentheim – letzterer im Wildpark – ausgerichtet. Im DLRG-Heim frischte man außerdem die Sanitätskenntnisse auf.

Kevin Warnebold berichtete über die Schwimmausbildung im Solymar. Derzeit trainieren 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene der OG montagsabends zwischen 18 und 21 Uhr auf sieben Bahnen und im halben Lehrschwimmbecken. Warnebold dankte den 14 Schwimmausbildern für die erbrachten 785 Stunden ehrenamtlicher Arbeit und den 96 abgenommen Abzeichen.

Jugendleiter Felix Arweiler informierte über die Jugendveranstaltungen. Er berichtete von zwei Spielenachmittagen, der Wache am Münster See bei Creglingen, einen Ausflug ins Palm Beach nach Nürnberg und das Backen von Weihnachtsplätzchen. Die Schatzmeisterinnen Franziska Scherer und Jeannette Bauer ließen das Jahr aus finanzieller Sicht Revue passieren. Kassenprüfer Marco Hay bestätigte eine sehr ordentlich geführte Kasse und schlug die Entlastung vor, die einstimmig erteilt wurde.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft in der DLRG wurden für 25 Jahre Sieglinde Eckert, Jana Warnebold und Christian Wunderlich geehrt, für 40 Jahre n Swen Wartha und für 50 Jahre Manfred Bucherer, Wolfgang Korb, Karl Rüdenauer und Manfred Schwab. Bereits 60 Jahre halten Winfried Hoffmann und Emil Müller der DLRG die Treue.

Bei den Vorstandswahlen wurden Sabine Korb als Vorsitzende und Boris Morgus als Stellvertreter bestätigt, ebenso Franziska Scherer und Jeannette Bauer als Leiterinnen Wirtschaft und Finanzen und Kevin Warnebold als Technischer Leiter Ausbildung, Christian Meiser als Technischer Leiter Einsatz und Melanie Olkus als Schriftführerin.

Beisitzer wurden Tobias Schwies, Tobias Kreuser und Manuela Dölzer.

Schließlich ging es um die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Da die Ortsgruppe (OG) einen Großteil der Beiträge an übergeordnete Gliederungen wie den Bezirk Tauber, den Landesverband Württemberg und den Bundesverband abführen muss, verbleibt der OG nur wenig. Bisher hatte man nur die Mindestbeiträge eingezogen. Der Angleichung der Mitgliedsbeiträge an die der DLRG-Ortsgruppen Weikersheim und Niederstetten wurde mehrheitlich zugestimmt.

Dienstag, 06.03.2018