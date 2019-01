Geschäftsführung vermeldet Einigung bei Restrukturierung

Bad Mergentheim.Der Betriebsrat des Bartec-Standorts Bad Mergentheim und die Geschäftsleitung der Bartec Top Holding GmbH haben sich laut einer Pressemitteilung von Pressesprecher Manfred Höhn „inhaltlich auf Art und Umfang der Restrukturierungsmaßnahmen zur Sicherung des Standortes Bad Mergentheim geeinigt und stehen kurz vor einem Abschluss“.

Einigungsstelle

Um das in den Kreditverträgen des Unternehmens festgeschriebene erforderliche Ergebnis langfristig sicherzustellen, sind Restrukturierungsmaßnahmen am Standort Bad Mergentheim der Bartec GmbH zwingend erforderlich. Nach intensiven Verhandlungen über mehrere Monate „haben sich der Betriebsrat und die Geschäftsleitung nun in einer eigens dafür eingerichteten Einigungsstelle inhaltlich auf ein Maßnahmenpaket geeinigt. Darin ist vorgesehen, dass insgesamt 80 Arbeitsplätze in der Verwaltung und in der Produktion wegfallen.“

Darüber hinaus wird die Unternehmenszentrale der Bartec Top Holding GmbH gegen Ende des Jahres verlagert werden, Zielort ist aufgrund der guten logistischen Anbindung voraussichtlich Frankfurt am Main. In diesem Zusammenhang werden weitere 45 Arbeitsplätze in der Verwaltung verlagert.

Der Standort Bad Mergentheim werde, so heißt es in der Pressemitteilung, „weiterhin eine wichtige Rolle im Bartec-Unternehmensverbund spielen“. Er soll zu einem technologieorientierten Stützpunkt weiterentwickelt werden, an dem nach wie vor alle drei bisherigen Unternehmensbereiche tätig sein werden: Electrical Safety Systems, Electrical Heating Systems und Automation and Communication Systems.

180 Jobs bleiben in der Kurstadt

Damit verbleiben rund 180 Arbeitsplätze in Bad Mergentheim. Für die Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz entfällt, wurde ein Sozialplan entwickelt, um die Maßnahmen so sozialverträglich wie möglich zu gestalten. Auch die Schaffung einer Transfergesellschaft ist vorgesehen.

Die Belegschaft wurde, so der Pressesprecher, am 23. Januar in einer Betriebsversammlung über die inhaltliche Einigung, die vorgesehenen Maßnahmen und die Einzelheiten des Sozialplans informiert.

Weltweit führend

Bartec ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Explosionsschutz und einer der führenden Anbieter von innovativen Produkten und Lösungen zum Einsatz in Gefahrenzonen. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, tragen die von Bartec entwickelten Komponenten und modularen Systemlösungen wirkungsvoll zum Schutz von Mensch und Umwelt bei, indem ihr Einsatz Gefährdungsrisiken, etwa für Explosionen, signifikant minimiert und de facto ausschließt.

Bartec wurde 1975 gegründet und zählt heute rund 1700 Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Mergentheim produziert an elf internationalen Standorten und verfügt über rund 40 Vertriebsgesellschaften sowie mehr als 50 Fachvertretungen. Zu den Kunden zählen unter anderem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- oder Pharmakonzerne weltweit. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019