Geschenke für 1000 Kinder in Osteuropa

Bad Mergentheim.Rund 1000 bedürftige Kinder in Osteuropa bekommen ein Stück sichtbare Weihnachtsfreude aus dem Taubergrund. Die Päckchen der evangelikalen Benefizaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ sind unterwegs. Viele Menschen hatten auch in diesem Jahr wieder ihre weihnachtlich beklebten Kartons zu den Sammelstellen gebracht.

Die Mitglieder der Liebenzeller Gemeinschaft meldeten eine hohe Beteiligung. Joachim Hertler: „Das ist gelebter Glaube, wie unsere Welt ihn nötig hat.“ Die Päckchen werden durch kirchliche Partner an Kinder in Serbien, Moldawien und Rumänien verteilt. „Weihnachten im Schuhkarton“ sei die weltweit größte Geschenk-Aktion für Kinder in Not – das betont der Verein „Geschenke der Hoffnung“, der die 1990 gegründete Aktion im deutschsprachigen Raum verantwortet. Einige Dutzend ehrenamtliche Mitarbeiter waren im Taubergrund dafür aktiv. peka

