Geschichte oder nur Geschichten?

Bautag für Kinder

Beim Kreativ-Bautag können Kinder von 7 bis 12 Jahren mit einem XXL-Metallbaukasten mit Hunderten von Teilen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und von lustigen Tieren bis zu ausgetüftelten Mechanismen, alles bauen, was ihnen in den Sinn kommt. Das Angebot findet am Freitag den 13. April von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr statt. Am Samstag fallen Verpflegungskostenan, der Freitag ist kostenfrei. Informationen und Anmeldung bei Martin Huß unter Telefon 07931/1215135 oder martin.huss@lgv.org. pm

