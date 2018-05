Geschichte und Gegenwart der Sonografie nahegebracht

Anzeige

Bad Mergentheim.Das 40. Sonografie-Seminar für Ärzte im Caritas-Krankenhaus stand ganz im Zeichen der rasanten medizintechnischen Entwicklungen, die seit Beginn der ersten Ultraschalluntersuchungen bis heute die Möglichkeiten der Diagnostik und Therapie enorm erweitert und verfeinert haben. Bei den Fachvorträgen und dem Workshop am Nachmittag wurden modernste Verfahren wie die Elastographie diskutiert und an Probanden getestet. Bei der Festveranstaltung am Abend gab es einen Rückblick auf frühe Formen der Ultraschalltechnik.

Mehr als 60 Teilnehmer informierten sich in der Aula über das Verfahren der Elastographie, eine Weiterentwicklung der Sonografie, die unter anderem zum besseren Erkennen von Tumoren eingesetzt wird. Dabei wird die unterschiedliche Gewebeelastizität von gesundem und von Tumorgewebe ausgenutzt. Zunächst stellte Dr. André Ignee die technischen Grundlagen der Elastographie vor. Im Anschluss referierte Professor Dr. Christoph F. Dietrich, Chefarzt der Medizinischen Klinik 2, über die Elastographie bei Leberkarzinomen und bei Hepatitis C. Auf die Besonderheiten bei der Diagnostik von Kindern ging Dr. Dagmar Schreiber-Dietrich ein. Abschließend demonstrierte Dr. Ignee die Methode zur Untersuchung bei Pankreastumoren. Die Vorträge wurden ergänzt durch praktische Übungen an mehreren modernen Sonograpfiegeräten, bei denen die im Vortrag genannten Möglichkeiten anschaulich demonstriert und von den Teilnehmern unter Anleitung von erfahrenen Tutoren geübt werden konnten.

Abendveranstaltung

Anlässlich des Jubiläums fand die Abendveranstaltung in einem festlichen Rahmen im Roten Saal des Deutschordensschlosses statt. Unter den mehr als 70 Gästen, darunter viele ehemalige Kollegen, begrüßte Dr. Jochen Selbach besonders den früheren langjährigen Chefarzt und Begründer der Ultraschalldiagnostik am Caritas-Krankenhaus, Professor Dr. Hans-Dieter Bundschu. Dieser hatte im März 1980 das erste Sonografie-Seminar am Caritas-Krankenhaus initiiert und über viele Jahre hinweg geleitet. Bereits an der Universität Aachen hatte er ein erstes Ultraschalllabor eingeführt und die Untersuchungstechnik dort etabliert. Mit seinem Wechsel am 1. Dezember 1979 nach Bad Mergentheim überzeugte Bundschu den damaligen Verwaltungsdirektor, das zu dieser Zeit modernste auf dem Markt befindliche Ultraschallgerät RA-1 zu erwerben und damit diese neue Methode am Caritas-Krankenhaus einzuführen.