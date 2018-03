Anzeige

Mit Preisen ausgezeichnet

Seit 2012 steht Olaf Bossi wieder als Liedermacher und Musikkabarettist auf der Bühne. Er gewann mehrere Kleinkunstpreise wie etwa den Paulaner Solo (2014), den Förderpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg (2015) und den St. Prospers-Nachwuchs-Kabarettpreis in Erding (2016). Zudem hatte der multitalentierte Künstler häufiger bei Fernsehsendungen Gastauftritte, unter anderem im Quatsch Comedy Club (ProSieben) und bei „NightWash“ (WDR).

In seinem neuen Bühnenprogramm „Harmoniesüchtig“ präsentiert Bossi Lieder und Geschichten aus dem puren Leben. Der Titel des Programms entstand in Anlehnung an sein eigenes Privatleben, das – im Gegensatz zum Schlagerklischee – nicht immer eine „heile Welt“ verspreche. Außerdem, so Bossi, sei dort, wo „Harmonie“ draufstehe, oftmals Stress enthalten. So stecke etwa die Liebe voller Kompromisse, die besten Freunde ließen sich plötzlich „glücklich“ scheiden und seine beiden Söhne machten einfach, was sie wollten.

Einen von ihnen hat Bossi vergeblich versucht, zu seinen ursprünglichen Wurzeln zurückzuführen, indem er ihn zum Tragen eines „Squadra-Azzura“-Trikots des italienischen Nationaltorwarts Gianluigi Buffon bewegen wollte. Doch es kam anders: Stattdessen habe Bossi seinem Sprössling ein Shirt in den Farben der deutschen Nationalequipe mit dem Namenszug von Torwart Manuel Neuer gekauft.

Bereits der Tagesbeginn sei oft nicht ganz einfach, so dass die Devise gelte: „Ich brauch ‘nen Kaffee jetzt“, wie der Sänger und Gitarrist, der in seinem Programm ausschließlich Eigenkompositionen darbot, in seinem Auftaktlied kund tat. In „Zehn Dinge auf einmal“ klagte er über die Stress-Symptome der rastlosen Gesellschaft.

In „1000 Schuhe“ stellte Bossi anschließend fest, dass trotz aller Rollenveränderungen zwischen Frau und Mann bestimmte Klischees noch ihre Gültigkeit hätten, nämlich dass eine Frau eine bestimmte Anzahl an Schuhen ebenso brauche wie den dafür notwendigen Dispo bei der Bank. Zudem hinterfragte er bei „Die schlechtesten Eltern der Welt“ sein väterliches Gewissen. Besonders berührend und unter die Haut gehend war die Ballade „Paese die miei“ („Land von mir“), in der Bossi gemäß seien Wurzeln eine Hommage und Liebeserklärung an Italien sowie an das, was er daran schätzt – wie etwa den Weihnachtskuchen „Panettone“ und einen blauen Alfa Romeo – lieferte. In seinen Liedern und Geschichten zeigte sich der Künstler, der sich selbst als „Cantatore“ („Singender Autor“) und „Comico“ („Komiker“) bezeichnete, mal entsprechend heiter und ironisch, mal tiefsinnig, nachdenklich und ernst bis philosophisch. So zum Beispiel bei „Wenn ich einmal groß bin, werde ich ein Kind sein“ oder in „Glücklich wie ein Klaus“, obwohl er eigentlich nie habe so werden wollen.

Publikum hingerissen

Das Lied „Alles ist gut“ beendete sein offizielles Programm, bevor der Liedermacher bei einer zweiten Zugabe das begeisterte und hingerissene Publikum mit einem „Schlaflied“ der ganz speziellen Art verabschiedete. Es war alles andere als nur gewöhnliches Musikkabarett, was der sympathische und charismatische Sänger und Musiker zum Besten gab, sondern zugleich auch ein ebenfalls äußert gekonnter sowie kurzweilig unterhaltsamer Konzertabend mit Liedern nebst Geschichten mit Herz und Humor.

Olaf Bossi gelang es ausgezeichnet, humorvolle und berührende Texte mit eingängigen Melodien zwischen Singer-Songwriter-Pop und Schlager zu verbinden. pdw

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.02.2018