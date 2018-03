Geschichten bei Kerzen und Rotwein

Anzeige

Von den witzigsten Geschichten, kuriosesten Entdeckungen und haarsträubendsten Momenten erzählt der Fotokünstler in seiner preisgekrönten Film- und Fotoshow: Steigert Gurkenbier tatsächlich die Libido? Wohin mit einem geschenkten Autobahntunnel? Und wie klingen eigentlich sechs Musiker, die zusammen nur noch sieben Zähne haben? Schumacher bietet eine außergewöhnliche Präsentation: eine Mischung aus Fotos, Videos, Zeitraffer-Aufnahmen und von Hand animierten Trickfilmen, die dem Medium Diavortrag eine völlig neue Dimension verleiht. Mit anderen Worten: ein Schmaus für Augen, Ohren und Geist. Karten gibt es im Haus des Gastes im Kurpark in der Gläserausgabe bei der Wandelhalle, in der Tourist-Information, Marktplatz 1 an der Abendkasse und unter www.bad-mergentheim.de. kv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.02.2018