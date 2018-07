Geselliges und Politisches beim Dorfbrunnenfest im Mittelpunkt

Anzeige

Auch in Stuttgart ständen die Parlamentsferien an, fuhr Reinhart weiter, verwies aber darauf, dass in den letzten Tagen noch wichtige Entscheidungen getroffen worden sind. So sei der so genannte Autogipfel durchgeführt worden und er habe vor einigen Tagen in Lauda an einer Besprechung über den öffentlichen Verkehr teilgenommen. Obwohl es ein Anliegen von ihm sei, dass jeder mit seinem Auto fahren kann, müsse auch der Bahnverkehr gestärkt und interessant gemacht werden. Ein wichtiges Mittel sehe er darin, dass landesweit die gleichen Tarife gelten und Zuschüsse zur Verbilligung und Reduzierung der Fahrpreise nicht nur in den Ballungszentren vergeben werden, sondern in ganz Baden-Württemberg. Dafür werde die Landesregierung 200 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Mit einer Bildungsoffensive wolle die Landesregierung mehr Lehrer einstellen und die Schulen modernisieren und stärken. Ebenfalls mit mehr Personal soll die Polizei verstärkt werden. Ein Schritt hierzu ist die (Wieder-) Eröffnung der Außenstelle der Polizeiakademie in Wertheim, an der seit 1. Juli 300 Kommissariatsanwärter studieren.

Keine Freude habe er über die Nichtberücksichtigung der Stadt Bad Mergentheims bei ihrer Bewerbung um eine Landesgartenschau empfunden. Die Stadt sei als wichtiger Bildungs- und Wirtschaftsstandort in der und als Tourismus- und Gesundheitsstadt mit ihren vielfältigen Einrichtungen weiterhin in seinem Focus. Er forderte dazu auf „dran zu bleiben“ und sich bei der nächsten Bewerbungsrunde 2019 wieder zu bewerben. Abschließend lobte er das Fest als ein Stück Bürgernähe.

Auch der Vorsitzenden der CDU-Gemeinderatsfraktion, Andreas Lehr, freute sich über die vielen Feste in der Region, die sich wie auf einer Perlenkette aneinanderreihen. Er hob die hervorragende Entwicklung von Edelfingen hervor, das mit der Erschließung der Bauplätze im Bandhaus nicht nur mehr Einwohner, sondern auch Kinder, die Kindergarten und Schule besuchen werden, erwarten lässt. Deshalb habe der Gemeinderat den Neubau eines größeren Kindergartens im Ortsteil beschlossen. Überhaupt sei es eine Mega-Aufgabe für den Gemeinderat, genügend Schulraum und Kindergartenplätze in der nächsten Zeit zu schaffen, was Investitionen von vielen Millionen Euro notwendig mache. Trotzdem trete er dafür ein, dass jede Grundschule nach dem Motto „kurze Beine, kurze Wege“ erhalten bleibe. Die Bewerbung um eine Landesgartenschau bezeichnete Lehr als gute Leistung und unterstrich seine Auffassung, es nochmals zu versuchen.

Auch für Ortsvorsteher Detlef Heidloff sind örtliche Feste Zeichen der Gemeinsamkeit und Stätten der Begegnung. Er sehe Edelfingen vor der Bewältigung großer Aufgaben. Da der Kindergarten derzeit aus allen Nähten platzt, freue er sich, dass dessen Neubau beschlossene Sache sei und nach dem Projekt „Maria Hilf“ in der Kernstadt angegangen werde. Gemeinsam mit dem Ortschaftsrat wolle er die anstehenden Probleme angehen und damit Edelfingen weiter nach vorne bringen.

Nachdem die Gardemädchen der Turnabteilung des SVE unter der Leitung von Lea Deppisch mit einer Tanzdarbietung ihr Können unter Beweis gestellt hatten, übernahm Professor Dr. Wolfgang Reinhart unter Assistenz von Seniorbrauereichef Klaus Wunderlich den Anstich des Freibierfasses, der zur Gaudi der Zuschauer etwas feucht geriet. Anschließend hatten die Festbesucher Gelegenheit mit den anwesenden Politikern persönlich in Kontakt zu treten bzw. das reichliche und vielfältige kulinarische Angebot zu genießen und sich dabei mit anderen Besuchern auszutauschen. wm:

Das Dorfbrunnenfest ist ein beliebter Treffpunkt für Gäste aus nah und fern. wm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.07.2018