Gespräche in drei Stadtteilen

Bad Mergentheim.Udo Glatthaar setzt seine Bürgergespräche im Rahmen des OB-Wahlkampfes fort. Wichtig ist ihm hierbei laut Pressemitteilung, dass er auch die Themen und Anliegen der Jugendlichen aufnehmen und sie für die zukünftige Entwicklung der Stadt Bad Mergentheim begeistern kann. Aus diesem Grund nimmt sich Udo Glatthaar jeweils vor den Bürgergesprächen eine Stunde Zeit für den Austausch mit den Jugendlichen.

Das nächste Bürgergespräch findet am Montag, 4. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus „Linde“ in Wachbach statt. Bereits um 18 Uhr sind die Jugendlichen aus Wachbach zum Austausch mit dem Oberbürgermeister in das Gasthaus „Linde“ eingeladen. Weitere Termine für Bürgergespräche in den Stadtteilen sind am Mittwoch, 6. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus „Kreuz“ in Löffelstelzen. Ab 18 Uhr findet die Gesprächsrunde mit den Jugendlichen im Jugendraum im Rathaus statt. Am Freitag, 8. Februar, folgt das Bürgergespräch in Herbsthausen in der Brauereigaststätte. Beginn ist um 19 Uhr. Das Gesprächsangebot für die Jugendlichen startet um 18 Uhr im Jugendraum. Die Oberbürgermeisterwahl findet am Sonntag, 24. Februar, statt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.02.2019