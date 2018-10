Gestalten zwischen Tradition und Experiment

Pianistin Anke Helfrich zählt zu den herausragenden Musikerinnen des internationalen Jazz. Zusammen mit Angelika Niescier wird sie am Samstag, 3. November, bei „Jazz im Schloss“ spielen.

Frau Helfrich, wie sind Sie zur Musik gekommen? Und wie insbesondere zur Jazzmusik?

Helfrich: Als wir aus Namibia zurück nach Deutschland kamen, stöberte ich im Plattenschrank meines Vaters herum und fand dort ein paar alte Jazz-Platten, die ich dann einfach aufgelegt habe. Darunter waren Künstler wie Ella Fitzgerald, aber auch eingängigere Sachen, und ganz plötzlich fand ich Gefallen daran. Später hat meine Mutter mich an der Klavierschule angemeldet, und nach ein paar Jahren dachte ich mir: Eigentlich hätte ich Lust, etwas anderes zu machen – ich würde gerne Jazz lernen.

An der Musikschule gab es einen Lehrer, das war so ein alter Haudegen, der eine wirklich tolle Jazzvergangenheit und auch schon mit Größen wie Chet Baker zusammengespielt hatte. Bei ihm bekam ich dann Unterricht. Er hat mich am Anfang natürlich gar nicht ernst genommen und sagte, das könne ich meiner Großmutter erzählen, das würde er mir nicht glauben, dass ich wirklich Jazz lernen wolle. Und so machte er zunächst andere Sachen mit mir. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen: Die meisten Jazzlehrer sind selber geschult, haben ein Musikstudium hinter sich und führen einen viel bewusster und systematischer an den Jazz heran. Mein damaliger Musiklehrer gestaltete das alles viel unkonventioneller, er gehörte eben noch zur alten Schule. Später durfte ich dann irgendwann mal bei ihm im Jazz-Ensemble spielen, und so kam ich dann zur Jazz-Musik, zu den ersten Jazz-Standards, das Repertoire, das die Basis aller Jazzmusiker bildet. Hier kam ich auch das allererste Mal mit Thelonious Monk in Berührung.

Sie werden ja oft mit Thelonious Monk verglichen.

Helfrich: Ja, komischerweise. Der Grund dafür liegt wohl darin, dass ich zu Beginn immer wieder Monk-Stücke gespielt habe und meine Eigenkompositionen auch so ein bisschen nach Monk klingen. Er war für mich eine erste Inspirationsquelle und ist es heute noch; er ist ja wirklich ein grandioser Pianist und Komponist gewesen.

Sie treten am 3. November mit Angelika Niescier im Rahmen der Konzertreihe „Jazz im Schloss“ auf. Was macht das intime Zusammenspiel im Duo so einzigartig?

Helfrich: Angelika und ich kannten uns schon lange vor unserer ersten musikalischen Begegnung. Wir sind uns immer mal wieder an Orten über den Weg gelaufen, an denen sich die meisten Musiker und Musikschaffende zusammenfinden, wie etwa auf der Jazz-Messe in Bremen. Und manchmal sind wir uns auch auf Konzertreisen begegnet. Unser erstes musikalisches Zusammentreffen war allerdings dem Zufall geschuldet: Angelika hatte einen Konzertauftritt mit einem anderen Künstler, der dann kurzfristig absagen musste. Sie rief mich ohne große Umschweife an, und wir mussten innerhalb kürzester Zeit etwas auf die Beine stellen. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt jedoch nie miteinander gespielt. Bereits bei der ersten Probe merkten wir, dass die Chemie zwischen uns einfach stimmte – es hat sofort klick gemacht. Angelika hat einen tollen Humor, manchmal können wir gar nicht aufhören zu lachen. Da ist einfach eine ganz besondere Energie zwischen uns, die musikalisch sehr inspirierend ist.

Wieviel Raum bleibt da für Improvisation?

Helfrich: Sehr viel! Ein Duo stellt immer eine besondere Herausforderung dar – man trägt viel mehr Verantwortung, da man nur zu zweit auf der Bühne steht. Die Kommunikation spielt dabei eine große Rolle, da man sich in einem konstanten Gestaltungsprozess befindet, bei dem man auf sein Gegenüber eingeht, zugleich aber das Ganze doch wieder aufbrechen und Pausen zulassen muss. Auch die Kommunikation mit dem Publikum hat einen großen Einfluss darauf, wie sich ein Stück gestaltet, welche Energien fließen und welche Atmosphäre entsteht. In einem Duo ist unheimlich viel Platz für Improvisation und auch Kommunikation, mehr als in allen anderen Konstellationen, in denen ich bisher gespielt habe. Und oft ist es dann auch so, dass die Energie und Empathie des Gegenübers dem Spiel selbst eine Dynamik verleihen, aus der kontinuierlich neue Ideen hervorgehen. Das ist total inspirierend, man treibt sich gegenseitig immerzu zu neuen Höhenflügen. Es ist wirklich ein besonderes Duo.

Der Jazz gilt ja gemeinhin als Männerdomäne. Sie haben es geschafft, sich durchzusetzen und sind eine der bedeutendsten europäischen Pianistinnen des zeitgenössischen Jazz. Stößt man als Frau auf besondere Schwierigkeiten, sich zu etablieren?

Helfrich: Es gibt die Union deutscher Jazzmusiker (UDJ), eine Vereinigung auf bundesweiter Ebene, in der sich deutsche Jazzmusiker zusammentun, um gemeinsam bessere Konditionen für Musiker auszuhandeln. Die UDJ setzt sich auch für die Gleichstellung der Frau in der Jazzszene ein. Aktuell gibt es eine „Gemeinsame Erklärung zur Gleichstellung der Frau“, die man unterzeichnen kann; Angelika und ich sind bei den Erstunterzeichnern dabei. Ich denke aber, dass die Generation, die jetzt nachkommt, ganz anders mit geschlechtsspezifischen Fragen umgeht. Zu meiner Zeit musste man schon noch mehr kämpfen. Als ich in Holland meine Aufnahmeprüfung machte, war der Prüfer ganz überrascht, dass ich, wie er meinte, so rhythmisch spielen würde und nicht lyrisch, wie es bei Frauen ja sonst der Fall sei. Ich war ganz perplex, das hatte ich noch nie zuvor gehört, und mir war auch nicht bewusst, dass es da eine geschlechterspezifische Kategorisierung gibt.

Sieht man sich als Jazz-Musikerin auch heute noch mit Vorurteilen konfrontiert?

Helfrich: Leider ja. Das Künstlerische gerät dabei oftmals in den Hintergrund, und die Kunstfertigkeit selbst wird immer wieder heruntergespielt, ganz im Sinne von „mit dem richtigen Equipment könne man alles zum Klingen bringen“. Es ist erstaunlich, aber das hört man sehr häufig – vornehmlich aus den männlichen Reihen natürlich. Gerade als Instrumentalistin stößt man dabei auf besondere Schwierigkeiten. In Deutschland gibt es drei große Radio Big Bands, und bis vor kurzem war nur eine Frau vertreten. Es gleicht fast einem Wunder, dass eine Instrumentalistin sich in einer solchen Position durchsetzt.

Bei Frauen spielen dann häufig auch Äußerlichkeiten eine Rolle.

Helfrich: Das stimmt, und es ist wirklich schade. Man darf sich davon aber nicht beirren lassen. Es gibt so viele talentierte Frauen im Jazz mit hervorragenden Ausbildungen. Daher ist es wichtig, dass sich etwas verändert, damit diese Frauen dieselben Möglichkeiten bekommen, sich zu beweisen.

Was darf man beim Konzert am 3. November in Bad Mergentheim erwarten?

Helfrich: Angelika und ich kommen ja eigentlich von ganz verschiedenen Seiten: Ihr Spiel hat ganz andere Facetten als das meine. Ich komme eher von der Tradition her, Angelika arbeitet sehr experimentell, und ich denke, dass diese Kombination die Grundlage für unser Zusammenspiel bildet. Es ist einfach eine großartige Basis, die es erlaubt, in unbekannte Gefilde vorzustoßen, in Räume vorzudringen, die nicht definiert sind und erst im Zusammenspiel selbst Gestalt annehmen. Daher denke ich, dass es auch wirklich jeden erreichen kann, nicht nur den Jazzliebhaber, sondern eben auch den Laien. Man wird einfach mitgerissen. Es ist eben eine tolle Grundlage, die sehr bereichernd und inspirierend für uns beide ist. Zumindest haben wir sehr viel Spaß im Zusammenspiel, daher freuen wir uns auch sehr auf das Konzert bei „Jazz im Schloss“ und sind gespannt auf das Publikum.

