Gesungen, gebetet und gesammelt

Löffelstelzen.Die Sternsinger sind in Löffelstelzen rund eine Woche lang von Haus zu Haus gezogen. Jeden Tag waren zwei Gruppen unterwegs und haben in den Häusern und Wohnungen gesungen und gebetet.

Am Ende hatten sie eine Summe von 6268 Euro gesammelt. Die Spenden werden zu gleichen Teilen für die Missionsarbeit von Pater Alois Weiß in Peru sowie für die Missionsarbeit über die Abtei Münsterschwarzach in Tansania verwendet. pm/Bild: Gemeinde

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019