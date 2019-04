Gewerkschafter brechen mit Tradition

Die DGB-Kundgebung am 1. Mai in Bad Mergentheim ist Geschichte. Tauberbischofsheim ist neuer Veranstaltungsort. Regionssekräterin Silke Ortwein verrät den Grund.

Bad Mergentheim/Tauberbischofsheim. Die DGB-Kundgebung (Deutscher Gewerkschaftsbund) auf dem Mergentheimer Marktplatz am 1. Mai schaut auf eine jahrzehntelange Tradition zurück. Beziehungsweise schaute: 2019 wird die Veranstaltung erstmalig in Tauberbischofsheim stattfinden.

Ortswechsel nötig

„Wir wollen die Veranstaltung neu beleben“, meint die zuständige Regionssekretärin, Silke Ortwein, im Gespräch mit unserer Zeitung. In diesem Zuge sei ein Ortswechsel nötig gewesen. „Vor allem wegen der Struktur“, erklärt Ortwein, „Bad Mergentheim ist nicht die große Arbeiterstadt.“ Bei den Kundgebungen seien zu einem großen Teil ältere Menschen vertreten gewesen.

Deshalb umrahme man die Veranstaltung auch erstmalig musikalisch nicht mit einer Stadtkapelle, sondern mit „Andi und Jo“, die eine breitere Altersgruppe ansprächen. „Die DGB war mit dem Kundgebungs-Standort Bad Mergentheim nicht unzufrieden“, betont die Regionssekretärin. „Aber es wurde Zeit, den 1. Mai einmal zu überdenken.“ Schon öfter seien Überlegungen angestellt worden, wie man den Tag wieder in einem neuen Glanz erstrahlen lassen könne. „Solche Diskussionen gibt es als Veranstalter immer. Jetzt war eben der Zeitpunkt, an dem wir gesagt haben, dass wir etwas anders machen. Immerhin ist der 1. Mai ja unser großer Feiertag.“ Gerade in der Region Tauber-Franken genieße er eine ganz besondere Bedeutung: „Hier schlägt das wirtschaftliche Herz Europas.“ Man freue sich sehr, dass der Tauberbischofsheimer Bürgermeister Wolfgang Vockel zugesagt hat, ein Grußwort zu halten. „Das ist eine wichtige Form der Wertschätzung“, so Silke Ortwein.

Das Programm auf dem Tauberbischofsheimer Marktplatz beginnt um 10 Uhr mit einer musikalischen Einlage von „Andi und Jo“. Um 10.30 Uhr geht es dann mit der Kundgebung los. Zunächst begrüßt die DGB-Regionssekretärin die Gäste. Dann hält Sylke Fischer, DGB Kreisvorsitzende, die Mairede. Anschließend lassen „Andi und Jo“ die Veranstaltung musikalisch ausklingen.

