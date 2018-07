Gewinner geehrt

Anzeige

Bad Mergentheim.Im Juni hat zum dritten Mal der „Tag des Sports“ in Bad Mergentheim stattgefunden. Jetzt wurden die Gewinner im Neuen Rathaus geehrt. Bei der Kooperation zwischen Stadtverwaltung und elf heimischen Sportvereinen war das Angebot rund um die Kopernikus-Realschule und das Deutschordensstadion wieder groß: Insgesamt 15 Sportarten wurden vorgestellt und es gab die Möglichkeit zum Mitmachen. Wer an mindestens acht dieser Stationen aktiv geworden ist, durfte mit seiner abgestempelten Teilnehmer-Karte am großen Gewinnspiel teilnehmen. Davon machten vor allem die kleinen Besucher regen Gebrauch. Und so belohnte Sabine Mangold vom städtischen Kultur- und Sportamt gemeinsam mit Vertretern der Bad Mergentheimer Sportvereine nun eine Reihe von Siegern mit attraktiven Preisen. Sie bedankte sich bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen und den Vereinen für das große Engagement, dass diese rund um den Tag des Sports gezeigt hätten: „Wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe!“ Die Gewinner sind: Raghad Alafiz, Zakariya Alsousi, Shad Nasraldin, Mohammed Alhemd, Luca-Maximus Munz, Lisa Horn, Tobias Hahn, Amro Haj Ahmad, Amira Horn, Bayan Almostafa, Pia-Marie Göller, Enya Josefina Schmitt, Naeem Almostafa, Mohammed Alsousi, Sebastian Hahn, David Conrad, Maja Haussler, Yuna Ziemehl, Philipp Hahn, Julian Kruse, Majed Alsousi und Adrian Kruse. stv