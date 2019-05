Glatthaar: Mahnung an Verein „Stolpersteine“ ausgesetzt

Bad Mergentheim.Der Verein „Stolpersteine Bad Mergentheim“ hat von der Stadt eine Mahnung erhalten. Es geht um 752 Euro, die die Stadt für Bauhofleistungen in Rechnung stellt.

Die Grünen sagen: „So geht es nicht!“ Oberbürgermeister Udo Glatthaar erklärte in der Ratssitzung, dass das Mahnverfahren aktuell ausgesetzt und man um Klärung bemüht sei.

Thomas Tuschhoff (Grüne) leitete das strittige Thema ein. Es geht um verlegte „Stolpersteine“ in der Innenstadt (unsere Zeitung berichtete), mit denen an in der Nazi-Zeit deportierte und ermordete Juden erinnert wird, die in Bad Mergentheim wohnten. Der Gemeinderat hatte einst beschlossen, Leistungen des Bauhofs in Rechnung zu stellen. „Den Betrag von 752 Euro, der dem Verein Stolpersteine berechnet wurde, muss uns die Stadtverwaltung erklären“, forderten die Grünen-Stadträte nun vor kurzem anlässlich eines Stadtrundganges und betonten dabei, es sei ein eklatanter Widerspruch, „wenn einerseits ehrenamtliches Engagement gefordert und gelobt wird, ihm andererseits aber massive Hindernisse in den Weg gelegt werden, wenn es politisch unerwünscht ist“. Die Grünen äußerten die Vermutung, dass der Verein „mit den überhöhten Kosten davon abgeschreckt werden soll, weitere Stolpersteine zu verlegen“.

OB Glatthaar berichtete in der Sitzung von einem Gespräch mit den Betroffenen, bat aber auch darum, Rechnungen des Bauhofs zu akzeptieren, denn nicht jeder Handgriff könne hier aufgelistet werden. Thomas Tuschhoff bezweifelte jedoch die 15 berechneten Arbeitsstunden für „ein paar verlegte Steine“, während Manuela Zahn (CDU) es eher nicht wunderte, dass hier schnell ein paar Hundert Euro an Kosten zusammenkommen. Hauptamtschef Jürgen Friedrich ergänzte, dass der Verein vorab seine Bereitschaft zur Kostenübernahme bestätigt habe und die Kostensätze vom Rat ordentlich beschlossen seien.

Aus leidvoller Erfahrung berichten konnte hierzu auch Inge Basel (SPD): „Das Beseitigen meines aufgemalten Zebrastreifens im Weberdorf durch den Bauhof war auch teuer!“ Gelächter im Saal folgte.

