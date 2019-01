Glatthaar tritt für Erhalt aller drei Freibäder ein

Bad Mergentheim.Udo Glatthaar, Amtsinhaber und Bewerber um den Posten des Oberbürgermeisters, veranstaltet in den nächsten Wochen mehrere Bürgergespräche. Seinen Wahlkampf läutete Glatthaar in Althausen ein.

Den rund 30 interessierten Bürgern gab Glatthaar zunächst einen Einblick in Entscheidungen, die den Stadtteil Althausen betreffen und einen Ausblick darauf, wie sich Althausen auch in Zukunft positiv weiterentwickeln soll.

Dabei wurden Themen wie Wohn- und Baumöglichkeiten sowie zudem der Erhalt des Freibades eingehend besprochen und Udo Glatthaar sicherte – auch in Zukunft – seine „vollste Unterstützung“ für die Interessen der Bürger in Althausen zu.

Bad Mergentheim und seine Stadtteile sollen auch in Zukunft zahlreiche attraktive Wohn- und Freizeitmöglichkeiten bieten. Udo Glatthaar steht laut seiner Pressemitteilung klar für den Erhalt der drei Freibäder in Bad Mergentheim, Wachbach und Althausen.

In einem vorhergehenden Treffen mit Jugendlichen im Jugendraum wurden außerdem Themen wie Ausbildung und berufliche Perspektiven in Bad Mergentheim und der Region besprochen. „Bad Mergentheim und die Ortsteile sollen den Jugendlichen und jungen Familien alle Entwicklungsmöglichkeiten in einem lebenswerten Umfeld bieten“, erklärte Glatthaar. „Neben Maßnahmen zum Erhalt der Ortskerne ist mir trotz aller Sparzwänge die Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs in unserer Stadt ein großes Anliegen“, bekräftigte der Oberbürgermeister in seinen Ausführungen

Das Bürgergespräch in Althausen war der Auftakt einer Reihe von Bürgergesprächen in den Ortsteilen und in der Kernstadt. Interessierte Bürger sind zu einem offenen Austausch über aktuelle und zukünftige kommunalpolitische Themen willkommen.

Nächster Termin: Bürgergespräch im „Schnitzelhof“ in Bad Mergentheim am Freitag, 1. Februar, um 19 Uhr. pm

