Glaube kann fröhlich, modern und motivierend sein

Bad Mergentheim.Die Liebenzeller Gemeinschaft Bad Mergentheim veranstaltet von Sonntag, 11., bis Samstag, 17. März, ein Forum „ProChrist live“ im Gemeinschaftshaus, Unterer Graben 8 in Bad Mergentheim.

Jeweils ab 19.30 Uhr geht es dabei um die Auseinandersetzung mit zentralen Glaubens- und Lebensfragen: An was glauben wir? Ist an Jesus und der Bibel irgendwas dran? Was ist das für ein Schöpfer und Vater, von dem Christen reden? Mit musikalischen Beiträgen, Interviews, Impulsvorträgen und künstlerischen Elementen, die aus der Leipziger Kongresshalle am Zoo nach Bad Mergentheim übertragen werden, gibt „Pro Christ live“ Antworten und zum weiteren Nachfragen.

Die Themenwoche unter der Überschrift „Unglaublich?“, schaut auf einzelne Aussagen des christlichen Glaubensbekenntnisses, klärt deren Bedeutung und stellt Verbindungen zum Leben des Einzelnen und der Gesellschaft dar. „Jeder ist willkommen. Selbst Menschen, die Kirche, Glauben oder Religion kritisch gegenüberstehen, haben an den Abenden die Chance, eine neue Sicht darauf kennenzulernen“, sagt Marianne Stapfer, Pastoraldiakonin der Liebenzeller Gemeinschaft. „Pro-Christ live“ bieten zeitgleich Gemeinden an mehreren hundert Orten in Deutschland und Nachbarländern an, so auch in Tauberbischofsheim im evangelischen Gemeindezentrum und in Wertheim im Arkadensaal.