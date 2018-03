Gleich drei Jubiläen in einem Jahr feiern

Anzeige

Vertreter von 2017 war ein Schwarzriesling Weißherbst – schlank und elegant, charakteristisch für diesen herausfordernden Jahrgang mit frühem Austrieb, Schockfrost im April und extrem frühem Herbst. Michael Schmitts Wunsch für 2018 lautete, dass die Markelsheimer Weingärtner einmal wieder „einen ganz normalen Weinherbst erleben“ und die gesamte Qualitäten-Klaviatur bespielen können.

Jürgen Stilling blickte zufrieden zurück auf das vergangene Jahr. Mit dem 59. Weinfest seien einige neue Herausforderungen gemeistert worden, die dank der Unterstützung von Weingärtnergenossenschaft, Ortschaftsverwaltung, Feuerwehr und DRK, der örtlichen Vereine und vor allem der über 200 Helfer bestens gestemmt wurden. Helferfest und -Ausflug gehörten zur wichtigen, motivierenden Gemeinschaftspflege.

Schatzmeister Thorsten Wellm berichtete von einem um vier auf 58 Personen angewachsenen Mitgliederstand und einem Jahr, in dem das finanzielle Polster trotz gestiegener Weinfest-Fixkosten zumindest ein klein wenig verstärkt werden konnte. Franz Olkus, der zusammen mit Julius Lanig die Kasse geprüft hatte, lobte die saubere Buchführung.

Das Weinfest zeige, dass die Markelsheimer Vereine gut zusammenarbeiten, betonte Ortsvorsteherin Claudia Kemmer, die auf die gestiegenen Risiken hinwies, welche die Verantwortlichen zu tragen hätten.

Große Herausforderung

Zum Jubiläumsweinfest merkte Jürgen Stilling an, dass es wieder einige Änderungen bereithalte. So wird der Gesangverein erstmals den Fronhof bewirten, während die Kolpingsfamilie personalbedingt letztmals den Weinbrunnen vorm Rathaus stellt.

Große Herausforderung sei die Suche nach einem neuen Caterer gewesen, nachdem der SKC im letzten Jahr letztmals im Zelt bewirtete. 2018 beginnt hier mit Festwirt Rachinger eine neue Ära, unterstützt vom Frauenbund und ergänzt durch den Getränkeausschank des Weinbauvereins. Möglicherweise wird im Jubiläumsjahr der Vergnügungspark etwas erweitert.

Das Festprogramm beginnt freitags mit den Taubertaler Musikanten. Am Samstag findet eine Weinbergwanderung am Tauberberg von den letzten Steillagen im Riedle bis zu neuen Anlagen und Bearbeitungsmethoden in Richtung Elpersheimer Seite statt. Letztmals wird der Weinbrunnen eröffnet und nach Winzertanz und Einzug der Weinkönigin spielen im Zelt erstmals die Hopferstadter Musikanten.

Zum Festgottesdienst am Sonntag kommt Mundartpfarrer Willi Mönikheim und um 14 Uhr startet der große Jubiläumsumzug unter dem Motto „Weinheimat Markelsheim“. Jürgen Stilling hat bis Ende Februar schon über 20 Anmeldungen von Markelsheimer Vereinen notiert und hofft nun auf weitere Unterstützung aus dem Ort sowie den WG-Mitgliedsgemeinden. Im Festzelt spielt am Sonntag die Musikkapelle Markelsheim, abends wird ein Brückenfeuerwerk die Tauber in farbiges Licht tauchen. Am Montag werden Kindergarten, TSV und die K’ung Shou-Kampfkünstler die Gäste des bunten Nachmittags unterhalten. Das Weinfest endet mit dem traditionellen Buttenlauf und musikalische Unterhaltung durch die Balbachtaler Musikanten. tom

Ein Blick in die Geschichte: 1955 und 1956 gab es bereits Winzerfeste in Markelsheim, bei welchen der gemischte Chor des Gesangvereins die Operetten „Die Winzerliesel“ und „Glück am Rhein“ in der festlich geschmückten Kelter aufführte. Nach Abschluss der Weinbergumlegung fand 1958 ein „Pflanzfest“ statt. 1959 wurde erstmals ein größeres Weinfest in der Turn- und Festhalle und im Zehntkeller auf dem Engelsberg veranstaltet.

Unter dem Motto „Wein zu allen Gelegenheiten“ fand 1965 das Weinfest auf der Festwiese „Esel“ statt. Später „wanderte“ es auf den Großparkplatz vorm (heute alten) Feuerwehrhaus.

Natürlich waren auch die aktuellen Berichte über das Laudaer Weinfest Thema beim Weinbauverein Markelsheim. Vorsitzender Jürgen Stilling machte dazu eine klare Aussage: „Wenn wir in Markelsheim den Ausschank vor 24 Uhr einstellen müssten, wäre das das Ende des Weinfestes.“ tom

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018