Gleich fünf „Stockerlplätze“ engagiert errungen

Bad Mergentheim.Nachdem auch in diesem Schuljahr fast 60 Schüler des DOG an der Volleyball-AG teilnehmen, wurden allen Altersklassen Mannschaften für „Jugend trainiert für Olympia“ gemeldet werden. Den Anfang machten die ältesten Schüler im Wettkampf 1 (Schüler der Klassen 11 und 12) mit einer Herren- und einer Damenmannschaft. Dieses Turnier wurde im Berufschulzentrum in Bad Mergentheim ausgetragen, und nach vielen spannenden Spielen freuten sich die Mädchen über den zweiten Platz hinter dem Gymnasium Weikersheim. Die Herren hingegen ließen nichts anbrennen und sicherten sich ungeschlagen den Tuniersieg. Beide Mannschaften sind damit für die nun folgende Zwischenrunde qualifiziert.

Vier Teams am Start

Am nächsten Wettkampf 3 (Schüler der Klassen 8 und 9) waren sogar vier Mannschaften vom DOG beteiligt, jeweils zwei Mädchen- und zwei Jungenmannschaften. Dieser Wettkampf fand in Weikersheim statt. Auch hier setzte sich die erste Mannschaft der Jungen gegen alle beteiligten Schulen durch, wobei sich als die härteste zu knackende Nuss die eigene zweite Mannschaft herausstellte. Somit belegten die beiden Teams des DOG den ersten und zweiten Platz. Eigentlich bedeutet dies auch gleichzeitig die Qualifikation zum Regierungspräsidiums-Finale für die ersten beiden Mannschaften. Aber aufgrund der geltenden Bestimmungen kann nur eine Mannschaft einer Schule daran teilnehmen, so dass die „Zweite“ diesen Platz an das Bildungszentrum Niederstetten abgeben muss.

Gute Leistung gezeigt

Auch die Mädchen zeigten eine gute Leistung und die erste Mannschaft setzte sich souverän gegen die anderen Schulen durch und wurde unbezwungen Erster. Das zweite Team zeigte eine solide Leistung, hatte aber doch hin und wieder dem Gegner nicht genug entgegenzusetzen, so dass am Ende ein guter vierter Platz verbucht wurde. Auch hier hat sich die erste Mannschaft für die Zwischenrunde qualifiziert.

Zu guter Letzt traten die Schülerinnen der Klasse 10 im Wettkampf 2 an. Die Mädchen spielten das erste Mal ein gemeinsames Turnier. Man kämpfte gemeinsam und rief insgesamt eine gute Leistung ab. Dabei musste man sich aber den beiden Teams aus Öhringen (Erster) und Niederstetten (Zweiter) geschlagen geben. Zufrieden mit dem dritten Platz, hat man aber nicht die nächste Runde erreichen können. Damit hat sich das Deutschorden-Gymnasium, bei sechs teilnehmenden Mannschaften, insgesamt fünf mal einen Platz auf dem Treppchen sichern können. Darüber freuen sich alle beteiligten Schüler sowie die Leiter der Volleyball-AG und Betreuer bei den Wettkämpfen Angelika und Jason Hübner. jhüb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018