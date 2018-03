Goldenes Verdienstabzeichen mit Brillant für Gabriele und Robert Weiß

Anzeige

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft: Zehn Jahre: Manuel Buchholz, Marlies Buchholz, Armin Götz, Ben Löser, Dolph Löser, Elsa Löser, Thomas Löser, Felix Oelgarten, Jessica Oelgarten. 40 Jahre Mitgliedschaft: Hans Dierolf.

Ehrungen durch den Bezirk für Verdienste: Bezirks- Medaille in Bronze: Carina Haun, Claudia Miola, Sebastian Fuchs; Bezirks- Medaille in Silber: Martin Rosenitsch, Marco Krauß; Verdienstabzeichen in Gold: Albrecht Dünkel.

Verdienstabzeichen in Gold mit Brillant: Aufgrund ihrer großen Verdienste um die Bundeswehr DLRG Ortsgruppe Bad Mergentheim und das DLRG Rettungswesen im Allgemeinen, wurden die Mitglieder Gabriele Fuchs und Robert Weiß mit der höchsten Auszeichnung geehrt die von der Organisation zu vergeben ist – mit dem Verdienstabzeichen in Gold mit Brillant.

