„Gonzo’s Friends“ live

Bad Mergentheim.Die nächste „Spätschicht“ im Erdhaus des Wildparks steht am Donnerstag, 2. Mai, an. Für beste Musik sorgen wieder „Gonzo’s Friends“, diesmal mit Sänger David Hanselmann. „Gonzo’s Friends“ stehen für handwerkliche und künstlerisch hochwertige Covermusik, der in jedem Takt anzumerken ist, dass Komponisten und Songwriter am Werk sind, die zwar „nachspielen“ jedoch ihr komplettes künstlerisches Potenzial einbringen. Sie waren für zehn Jahre die Begleitband des Sängers Josip „Gonzo“ Krolo und werden nicht nur wegen edler Interpretationen bekannter Songs geschätzt. An diesem Abend wird der Sänger David Hanselmann als besonderer Gast begrüßt. David spielte mit den Bee Gees, Lionel Richie und beim „Rock am Ring“-Festival. Auch nahm er an der Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“ teil und landete mit seinem Titel „Go Get the Cup“ einst unter den Top 10 der deutschen Singlecharts.

Einlass: 19 Uhr direkt am Erdhaus; Beginn 20 Uhr; Tickets im Vorverkauf unter www.wildtierpark.de im Bereich „Events“.

