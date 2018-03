Gospelkonzert „Amazing Grace“

Anzeige

Althausen.Der Spontanchor aus Boxberg gastiert in Althausen. Die evangelische Kirche in Althausen kann am Sonntag, 18. März, zum zweiten Mal die Sänger des Spontanchores aus Boxberg begrüßen. Der Chor hat bewährte Klassiker und moderne Stücke im Gepäck. Neben aktuellen Titeln wie „Durch die schweren Zeiten“ von Udo Lindenberg sind zahlreiche Kompositionen von Tore W. Aas, Hans-Christian Jochimsen, H. H. Jost-Naujoks fester Bestandteil des Programms. Lieder von Gnade, Liebe und Freiheit wollen Hoffnung weitergeben und ansteckende Freude verbreiten. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Bild: Spontanchor