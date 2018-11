Gott im kreativen Spiel erleben

Bad Mergentheim.Ihre Erzählkompetenzen erweitert haben die Teilnehmer der ersten Erzählkurse, die im Geschichten-Erzählraum der evangelischen Kirchengemeinde in der Schlosskirche stattfanden.

Bei den Einführungsveranstaltungen für ein materialgestütztes Erzählen nach „Godly Play – Gott im Spiel“ erlebten die Teilnehmerinnen zunächst eine vollständige Einheit des Konzeptes „Godly Play“, das auf den Überlegungen der Reformpädagogin Maria Montessori aufbaut.

Diese Einheit setzt sich aus verschiedenen Phasen wie dem Erzählen und Spielen einer Geschichte, dem Ergründen und Theologisieren, der Spiel- und Kreativphase sowie einem kleines Fest zum Abschluss zusammen. Angeleitet wurde diese von Pfarrerin Regina Korn. Im Anschluss daran gab es Zeit für die Reflexion des Erlebten. Regina Korn und Diakon Hans-Jürgen Hinnecke gingen auf alle Fragen und Überlegungen der Teilnehmerinnen ein, bevor das Erzählen und Spielen einer Geschichte selbst erprobt werden konnte. Die Ergebnisse wurden im Plenum präsentiert. Das Fazit der Teilnehmerinnen fiel sehr positiv aus, auch wenn es noch Fragen der Umsetzung in Kindertageseinrichtungen, dem Religionsunterricht, der Kinderkirche, dem Konfirmandenunterricht oder der Erwachsenenbildung gab. Nächstes Jahr soll es einen mehrtägigen zertifizierten Erzählkurs geben.

Die nächste offene Erzählwerkstatt für Kinder und Eltern findet am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 11.30 Uhr im Geschichten-Erzählraum in der Schlosskirche statt. An diesem Tag wird die Adventsgeschichte zunächst erzählt und gespielt und dann in einem gemeinsamen Gespräch vertieft. Schließlich wird sie kreativ mit verschiedenen Materialien bearbeitet. Anmeldung ist nötig bis spätestens Donnerstagvormittag, 29. November per Mail unter: Pfarramt.Bad-Mergentheim-Nord@elkw.de oder Telefon: 07931/959531.

