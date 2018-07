Gottesdienst für Radfahrer

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ veranstaltet am kommenden Sonntag, 5. August, zum 19. Mal einen autofreien Sonntag. Zwischen Rothenburg ob der Tauber/Detwang und Bad Mergentheim wird die Straße den Radfahrern gehören. Seit einigen Jahren zählt die Schlosskirche in Bad Mergentheim zu den Radwegekirchen im Taubertal. Dies ist für die hiesige Kirchengemeinde Anlass genug, an diesem Sonntag den Gottesdienst als „Radfahrergottesdienst“ zu feiern, zu dem besonders auch Radfahrer willkommen sind. Gemeinsam mit Pfarrerin Korn wird das Team vom „Grünen Gockel“ der Kirchengemeinde diesen Gottesdienst vorbereiten. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Schlosskirche.