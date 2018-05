Gottesdienst und Gespräch

Anzeige

Bad Mergentheim.Unter dem Motto „Begeistert – und wie?!“ gestalten Frauen vom Zweigverein Bad Mergentheim des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) am Freitag, 18. Mai, einen Gottesdienst. Dieser beginnt um 19 Uhr in der Marienkirche. Es ist nach Angaben des Zweigvereins der erste Gottesdienst im Rahmen des Projekts Frauenkirche im Norden der Diözese. „Kirche Anders – Frauenkirche im ländlichen Raum“ gibt es seit 2017 schon im Süden der Region. Die Veranstaltung richtet sich nach Angaben der Veranstalter an alle, die Lust auf einen Gottesdienst mit meditativen Elementen, ansprechenden Texten, spirituellen Impulsen, schöner Musik haben. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit sich auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen. pm