Gottesdienst und Gespräch

Bad Mergentheim.Unter dem Motto „BeGEISTert – und wie?!“ gestalten Frauen des KDFB, Zweigverein Bad Mergentheim, einen Gottesdienst. Es ist ein erster Gottesdienst hier im Norden der Diözese im Rahmen der Frauenkirche, die sich „Kirche Anders – Frauenkirche im ländlichen Raum“ nennt und die es seit 2017 auch im Süden der Region gibt. Eingeladen sind nicht nur alle Frauen des Dekanats, sondern alle, die Lust auf einen Gottesdienst der anderen Art haben, mit meditativen Elementen, ansprechenden Texten, spirituellen Impulsen, schöner Musik und die darauf neugierig sind, welche Rolle der Geist Gottes in unserem Leben spielt. Termin: Frauenkirche am Freitag vor Pfingsten, 18. Mai, 19 Uhr, Marienkirche Bad Mergentheim. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit sich bei Tee oder Wein auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Fi