Grippe-Impfstoff ist aufgebraucht

Ärzte und Apotheken in der Region haben keinen Grippe-Impfstoff mehr. Dafür ist nicht nur die hohe Nachfrage verantwortlich, sondern auch das System, nach dem der Bedarf geplant wird.

Bad Mergentheim/Creglingen. „Ich habe den richtigen Riecher gehabt“, berichtet Stefan Dietz stolz. 50 Prozent mehr Grippe-Impfstoff als letztes Jahr hat er bestellt, insgesamt mehrere Tausend Einheiten. Trotz seines guten Riechers hat aber auch Dietz, der in Bad Mergentheim die Burg-Apotheke sowie in Igersheim die Goldbach-Apotheke und in Röttingen die Tauber-Apotheke betreibt, in dieser Woche seinen letzten Impfstoff verkauft. „Das ist Wahnsinn, unglaublich“, beschreibt er die Nachfrage. Rund ein Dutzend Arztpraxen aus einem Umkreis von 40 Kilometern hätten bei ihm angefragt, ob er noch etwas habe. Auch bei Großhändlern sei jedoch nichts mehr zu bekommen, weswegen Dietz sich direkt an einen Hersteller gewandt hat. Dieser will ihm Ende des Monats Bescheid geben, ob er noch etwas liefern kann.

Empfehlungen zu niedrig

Auch Peter Zahn, der in Creglingen die Stadtapotheke betreibt, hat keinen Grippe-Impfstoff mehr vorrätig: „Über den Großhandel ist nichts mehr zu bekommen“, bestätigt er. Auch Zahn hat etwas mehr Impfstoff bestellt als es die letztjährige Nachfrage erwarten ließ. Er hat sogar noch etwas nachgeordert. Das sei jedoch nicht alles geliefert worden, „vermutlich, weil nichts mehr da war“.

Zahn sieht vor allem zwei Ursachen für den Mangel: Erstens seien die Mengen-Empfehlungen der Kassenärztlichen Vereinigung zu niedrig gewesen. Ärzte, die den Empfehlungen gefolgt seien, hätten zwangsläufig zu wenig geordert. In der Folge hätten die Hersteller auch zu wenig produziert. Zweitens sei in diesem Jahr aber auch die Nachfrage unerwartet hoch gewesen.

Diese Erfahrung hat auch Carsten Köber gemacht. Er ist Mitinhaber der Bad Mergentheimer Hausarztpraxis Dres. Zahn und Köber, wo in diesem Jahr etwa 400 bis 450 Menschen gegen Grippe geimpft worden sind. Inzwischen hat auch Köber keinen Impfstoff mehr, die Nachfrage hält jedoch an. „Ich musste schon Leute wegschicken, die sich impfen lassen wollten.“ Und seine Praxis sei nicht allein mit dem Problem. Beim Treffen eines „Hausärztlichen Qualitätszirkels“ in dieser Woche hätten viele der rund ein Dutzend Teilnehmer aus Bad Mergentheim und Umgebung berichtet, dass sie keinen Grippe-Impfstoff mehr haben.

Köber nennt verschiedene Ursachen für den Mangel. So seien durch Aufrufe in den Medien viel mehr Menschen als im Vorjahr auf das Thema Grippe-Impfung aufmerksam geworden. Viele würden sich wohl von dem in diesem Jahr von den Krankenkassen bezahlten „tetravalenten“ Impfstoff, der gegen vier Virenstämme hilft, eine bessere Wirkung erhoffen. Der im letzten Jahr bewilligte Impfstoff hatte nur gegen drei Virenstämme geholfen.

Zu spät genehmigt

Ein weiteres Problem sei, dass die Kassenärztliche Vereinigung erst im Juli genehmigt habe, dass tetravalente Impfstoffe bezahlt werden. „Normalerweise bestellen wir schon im Frühjahr. Aufgrund der späten Entscheidung haben viele Ärzte aber nun erst im Juli bestellt, was sich auch auf die Produktion ausgewirkt haben dürfte.“ Da die Herstellung von Impfstoff viel Zeit in Anspruch nehme, wäre außerdem selbst, wenn jetzt nachproduziert werde, Nachschub erst zu spät verfügbar. „Das ist wie in der Planwirtschaft“, kritisiert Köber das momentane System. Ärzte sollten nach Ansicht von Köber selbst entscheiden können, welche Art von Impfstoff sie bestellen, ohne Gefahr zu laufen, später in Regress genommen zu werden.

Auch müsse die Politik regeln, wer im Falle von Impfstoff-Knappheit bevorzugt versorgt werden solle. „Ein Problem ist, dass sich viele Menschen impfen lassen, die nicht zu den Risikogruppen gehören.“ Bei Menschen, die älter als 60 Jahre alt sind, bei Schwangeren oder bei Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen lasse sich durch Studien nachweisen, dass ihre Überlebenschancen steigen, wenn sie gegen Grippe geimpft sind. Menschen mittleren Alters, die viel Zeit im Büro verbrächten, profitierten dagegen statistisch gesehen weniger von der Impfung, erklärt Köber. Als Arzt könne er hier aber keine Prioritäten setzen und niemanden abweisen. Dem Gesundheitsamt ist grundsätzlich bekannt, dass im Main-Tauber-Kreis der Grippe-Impfstoff knapp wird, es verfügt aber nicht über detaillierte Informationen, wie ein Sprecher des Landratsamts auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte.

Richtiges Verhalten

Wer jetzt noch nicht geimpft ist, hat wohl „Pech gehabt“, sagt Jochen Selbach, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Bad Mergentheim. Er warnt davor, zu glauben, dass Nahrungsergänzungsmittel vor Grippe schützen können. „Das ist alles Humbug.“ Die einzige wirksame Möglichkeit, sich ohne Impfung zu schützen, sei richtiges Verhalten: „Achten Sie auf Hygiene. Waschen Sie sich gründlich die Hände. Niesen Sie in die Ellenbeuge. Halten Sie sich von Erkrankten fern.“

