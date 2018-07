Große Übung des Schulsanitätsdienstes

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Schulsanitätsdienst an den Bad Mergentheimer Schulen ist durch das Engagement der verantwortlichen Lehrer eine mittlerweile etablierte Institution. Wo Schulsanitäter sonst im Rahmen ihrer Schulgruppe üben und sich weiterbilden, sollte mit einem Projekttag am Deutschorden-Gymnasium die Zusammenarbeit untereinander verbessert und der Blick über den Tellerrand der Erstversorgung hinaus ermöglicht werden.

In Zusammenarbeit mit der Bereitschaft des DRK Bad Mergentheim und der Realschule St. Bernhard konnten so durch das DOG mehr als 40 Schüler beider Schulen durch den Leiter des Schulsanitätsdienstes am DOG, Oberstudienrat Marc-Oliver Mögle, zum Gemeinschaftsprojekt begrüßt werden. Auch das DRK-Bad Mergentheim, vertreten durch Mario Geisler sowie der Koordinator Schularbeit im DRK-Landesverband Baden-Württemberg, Marc Herrmann, zeigten sich hocherfreut und zufrieden mit der fruchtbaren Zusammenarbeit.

Die interessierten Schüler konnten eine breitgefächerte Stationsausbildung absolvieren, für deren Organisation sich größtenteils die DRK-Bereitschaft Bad Mergentheim verantwortlich zeichnete. So wurden die jungen Helfer in realistischer Unfalldarstellung geschult und durften Brüche und andere Verletzung mit professionellen Schminkmaterialien selbst darstellen. Weiterhin wurden Basistechniken, wie Schienung von Brüchen und die Herz-Lungen-Wiederbelebung durch die DRK-Mitglieder realitätsnah vermittelt und geübt.