Große Betonbuchstaben werden erstellt

Die Entscheidung ist gefallen. Schon bald wird die Kopernikus-Realschule mit großen Buchstaben bereits aus der Ferne zu erkennen sein.

Bad Mergentheim. Grund dafür ist das Projekt Lernwerkstatt „Bau-Hand-Werk“, welchem sich die Schüler mit Ideenreichtum gewidmet haben.

Nach der Jurysitzung ist klar, in der diesjährigen Praxiswoche im Sommer werden die einen Meter großen Betonbuchstaben KRS hergestellt, die vor der Schule platziert werden sollen. Dabei müssen alle 14 Jungs, die freiwillig an dem Projekt teilnehmen, zusammenarbeiten und die Grundidee, welche vor kurzem vorgestellt wurde, in die Realität umsetzen.

Für das Vorhaben steht ihnen insgesamt eine Technikstunde mehr pro Woche zur Verfügung. In der Zeit seit Schuljahresbeginn wurden die ersten drei Module der Lernwerkstatt durchgeführt.

Zunächst wurde den Schülern die kulturelle Bedeutung des Bauens näher gebracht und bei einem Stadtrundgang der Bezug zur Architektur der Stadt hergestellt.

Im zweiten Modul stand das eigene Experimentieren mit unterschiedlichen Bauweisen, sowohl im Technikraum der Realschule als auch in der Werkstatt der Berufsschule in Tauberbischofsheim, im Vordergrund. Dort konnten sie mit echten Baumaterialien hantieren, lasen Baupläne und erprobten das praktische Bauen im 1:1-Format.

Ein besonderes Highlight waren auch die Betriebsbesichtigungen bei den Firmen Leonhard Weiss in Bad Mergentheim und Faul & Bethäuser in Lauda-Königshofen.

Im dritten Modul, dem Bauwettbewerb sammelten die Schüler Bauideen, die in der Schule umgesetzt werden könnten. Sie entwarfen, planten, kalkulierten und bauten ein Modell. Ihre Ergebnisse präsentierten sie dann der Jury. Neben dem Gewinnerentwurf, den Betonbuchstaben KRS, gab es noch Vorschläge für eine neue Tischtennisplatte, eine Sitzgelegenheit für Lehrer sowie neue Fahrradständer.

Lernwerkstatt „Bau-Hand-Werk“ ist ein Lernprogramm, bei dem Schüler Einblicke in das Bauhandwerk, das Planen von Bauprojekten und die Bedeutung des Bauens für den Menschen erlangen. Die schülergerechten und praxisorientierten Angebote der Berufsorientierung in Schulen sollen Schüler für das Bauhandwerk und die dazugehörigen Berufe begeistern. Dafür werden die Grundkenntnisse vermittelt und die Jugendlichen dürfen ihre eigenen Talente entdecken und entfalten. Die Lernwerkstatt wurde im Auftrag der Handwerkskammer Heilbronn-Franken von der Architekturvermittlerin und Inhaberin der Architektur- und Bauschule „Baukasten“, Luise Lübke, konzipiert.

Mitfinanziert wird das Projekt durch das Land Baden-Württemberg, im Rahmen der Kooperativen Berufsorientierung, kurz „KooBo“. Ohne regionale Baufirmen wäre allerdings an eine erfolgreiche Umsetzung gar nicht zu denken. Schließlich sind es die Männer, die auch in der Jury sitzen, die die Lerner tatkräftig unterstützen, schützen, oder Personal, Materialien und Maschinen zur Verfügung stellen. So zum Beispiel die Firma Wolff Baumaschinen, die für alle Beteiligten Sicherheitsschuhe spendiert hat, die Leonhard Weiss Bad Mergentheim und die Faul und Bethäuser Bauunternehmung aus Lauda-Königshofen. Betreut wird das Ganze von einem Lehrertandem, Bärbel Schneider als Techniklehrerin der KRS und Heiko Reinhart, Berufsschullehrer aus Tauberbischofsheim.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018