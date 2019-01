Große Ehre für den Weltmeister Torben Götz

2018 war für Torben Götz aus Neunkirchen ein ganz besonderes Jahr. Mit der Nationalmannschaft im Kleinfeldfußball holte er in Lissabon nach einem unglaublich spannenden Turnier den WM-Titel.

Bad Mergentheim/Neunkirchen. Im Rathaus empfing nun Oberbürgermeister Udo Glatthaar vor kurzem den Weltmeister im Kleinfeldfußball und würdigte die Leistungen des Sportlers aus Neunkirchen.

In einer gewohnt launigen Rede begrüßte der OB den Weltmeister, der mit seiner Familie und einigen Freunden erschienen war. Er erinnerte an die WM in Russland und an das krachende Scheitern der A-Nationalmannschaft und zeigte sich hocherfreut darüber, dass Torben Götz und sein Team bewiesen haben: „Wir können Weltmeister!“ Ganz besonders hob er den Zusammenhalt und die Moral der Truppe hervor, die damit einen Erfolg errungen hat, mit dem niemand rechnen konnte.

Nun schilderte Torben Götz das Turnier und das Endspiel aus seiner Sicht und alle, die am TV oder live dabei waren, erinnerten sich mit Gänsehaut an diese besonderen Momente.

Torben Götz: „Man kann es kaum in Worte fassen, was nach dem Sieg passiert ist. Wir waren alle überwältigt und konnten es nicht fassen, dass wir unser großes Ziel erreicht haben!“ Nicht fassen konnte er auch die Vielzahl an Glückwünschen, an Anrufen, Whatsapp usw. „Viele Freunde, die nicht in Lissabon dabei sein konnten, haben mitgefiebert und durch die Berichterstattung in den Fränkischen Nachrichten hat das Ganze viel größere Kreise gezogen, als ich geahnt hatte.“

Besonders gefreut hat er sich über die Glückwünsche seiner Arbeitskollegen und Azubis bei Würth Industrie Service, die ihm einen überwältigenden Empfang bereitet hatten. Immer wieder wurde er auf den Erfolg angesprochen und beglückwünscht, teilweise auch von Menschen, die ihm vollkommen fremd waren.

OB Glatthaar zeigte Torben Götz dann das Goldene Buch der Stadt Bad Mergentheim. „Seit 1975 haben wir mittlerweile 170 Seiten gefüllt. Das reicht von Ministerpräsidenten über Sportler bis zu Künstlern wie Sting oder den Fantastischen Vier. Aber nur ganz selten sind darin Einträge von so jungen Menschen zu finden, vor allem, wenn sie noch direkt hier aus der Heimat kommen“, hob er die Bedeutung der Einträge hervor. Sichtlich stolz schritt nun der Weltmeister zur Tat und verewigte sich im Goldenen Buch, damit man auch „in 1000 Jahren, wenn jemand das Buch findet, weiß, dass wir hier einen Weltmeister hatten“, wie OB Glatthaar schmunzelnd anfügte.

Bei einem kleinen Umtrunk war nun Zeit für persönliche Gespräche, noch so manche Anekdote wurde ausgetauscht und über Fußball gefachsimpelt.

Für Torben Götz hatte die Weltmeisterschaft auch direkte Auswirkungen auf sein Spiel in Hollenbach. „Ich hatte nach der WM einen richtigen Lauf, bin immer besser in der Mannschaft zurechtgekommen, habe wichtige Tore geschossen und war glücklich, dass ich helfen konnte das Team in der Tabelle weiter nach vorne zu bringen.“ Wie nah Glück und Leid beieinander liegen, weiß er allerdings nur zu gut. Nachdem er auch schon früher von Verletzungen gebeutelt worden war, machte ihm auch jetzt wieder das Knie einen Strich durch die Rechnung. Nach einem kleinen operativen Eingriff am Kreuzband muss er noch einige Wochen pausieren und kann die am Freitag startende Rückrunden-Vorbereitung nicht mitmachen. So schiebt er nun alleine Sonderschichten und trainiert hart an seinem Comeback.

Denn Torben Götz hat schon wieder ein neues Ziel im Blick: „Ich möchte unbedingt mit dem FSV Hollenbach den Wiederaufstieg in die Oberliga schaffen!“ rome

