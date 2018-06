Große Freude an der Begegnung und am Austausch

Anzeige

Überraschend vielseitig waren die unterschiedlichen Beiträge, die von den Teilnehmern geäußert wurden, so dass für jeden auch etwas zum Nachdenken dabei war. Es folgte das Lesen eines Bibeltextes und zwar aus dem Markus-Evangelium über die Heilung eines Gelähmten. Schwester Katharina gab einige Anregungen und Erläuterungen zu diesem Text und den Beziehungen zwischen den Menschen und zur Bedeutung des Wortes „Deine Sünden sind dir vergeben“. Es folgte später die Arbeit in einzelnen Workshops, die alle Freundschaft, Versöhnung, Beziehung unter- und miteinander zum Thema hatten. Wem nicht zum Reden zu Mute war, konnte das Angebot der Besinnungstationen in der Kirche wahrnehmen, um dort alleine für sich vielleicht mit sich ins Reine zu kommen.

Gegen 12.15 Uhr trafen sich alle zu einer Zusammenfassung des Tages. Alle Teilnehmer hatten Freude an der Begegnung, am unbeschwerten und kreativen Austausch. Der Vormittag wurde als sehr wertvolle Zeit empfunden, als schönes Miteinander der Generationen. Ein Gottesdienst in der St. Kilianskirche schloss diesen zweiten „Treffpunkt Gott“ ab.

Erwartungsvoll kann man dem dritten Teil der Reihe entgegensehen, der am Samstag, 6. Oktober, zum Thema „Taufe – Aus welcher Quelle lebe ich?“ in der Realschule St. Bernhard in Bad Mergentheim stattfindet. Fi

