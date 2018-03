Große Freude über einen 100. Geburtstag in Bad Mergentheim

Anzeige

Bad Mergentheim.Als Elsa Bader im badischen Rosenberg (Neckar-Odenwald-Kreis) das Licht der Welt erblickte, regierte in Deutschland noch Kaiser Wilhelm II., ehe im gleichen Jahr, nach Ende des Ersten Weltkrieges, Friedrich Ebert als Reichskanzler die Staatsführung übernahm. Das ist jetzt 100 Jahre her.

In ihrem Geburtsort Rosenberg verbrachte die heutige Jubilarin auch ihre Kindheit und Jugendzeit. Der Ernst des Lebens begann für die junge Elsa, geborene Bender, mit 18 Jahren als sie für ein Jahr im Mannheimer Palasthotel eine Beschäftigung fand. Daran schloss sich ein ebenfalls ein Jahr dauerndes Engagement in einer Fabrikantenfamilie in Mannheim an.

Entbehrungen und Angst

Die zwischenzeitlich herrschende Kriegszeit war gekennzeichnet von Entbehrungen, Angst und Sorge um das tägliche Überleben. Arbeit fand Bader zu dieser Zeit im Landwirtschaftsamt in Buchen, unweit ihres Geburtsortes Rosenberg. Als die Jubilarin mit 24 Jahren den Reitlehrer Vinzenz Bader heiratete begann für sie ein neues, von Pferden geprägtes Leben. Ihr Zuhause fand das frischvermählte Ehepaar im Deutschordensschloss, in dessen Stallungen auch die zu betreuenden Reitpferde untergebracht waren. Was folgte waren arbeitsreiche, aber auch hochinteressante Jahre in deren Mittelpunkt immer das Wohl und die Entwicklung ihrer Pferdewirtschaft stand.