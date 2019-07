Große Party mit „Das Ding“

Bad Mergentheim.Der Jugendgemeinderat der Stadt Bad Mergentheim veranstaltet am letzten Samstag in den Sommerferien 2019 – am 7. September – eine Party in Zusammenarbeit mit dem SWR-Radiosender „Das Ding“.

Dann werden auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks Rudolph (hinter dem Toom-Baumarkt) zwei DJs auflegen und zum Mitfeiern einladen.

Die Party richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren und wird federführend vom Jugendgemeinderat organisiert. Die Stadtverwaltung unterstützt ihn dabei.

Weitere Details werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die Vorbereitungen laufen momentan auf Hochtouren. stv/sabix

