Große schwarze Limousine im Kurpark

Ich möchte zu Ihrem Artikel über rücksichtsloses Verhalten im Kurpark unterstreichen, dass die Autofahrten in unserem wunderschönen Park auf die tatsächlich unbedingt notwendigen beschränkt werden sollten.

Die Kurparkgäste werden sehr belästigt. Am 6. Juni fuhr eine große schwarze Limousine am Kneippbecken vorbei in Richtung Hintereingang der Wandelhalle. Wenig später kehrte der Chauffeur allein zurück. Dem Stuttgarter Kennzeichen folgte ein „W“ und ein „R“.

Offensichtlich hatte der Fahrer den Aufsichtsratsvorsitzenden der Kurverwaltung und CDU-Fraktionsvorsitzenden im Stuttgarter Landtag Wolfgang Reinhart ausgeladen.