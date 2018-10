Große Sinfonik und große Gefühle

Weikersheim/Bad Mergentheim.

„Aus der neuen Welt“ – diesen Titel gab Antonin Dvorak seiner Sinfonie Nummer 9, inspiriert von einem dreijährigen Amerikaaufenthalt – ein mitreißendes Werk, das vor allem durch seine extrem farbenreiche Orchestrierung und eine an Spirituals erinnernde Rhythmik beeindruckt.

Und noch einen weiteren „Publikumsliebling“ hat das Orchester ins Programm genommen: Anlässlich des einhundertsten Geburtstags des amerikanischen Komponisten Leonard Bernstein spielt es die Symphonischen Tänze aus dessen „West Side Story“.

Bekanntes Spitzenensemble

Zusammen mit der „Carmen Suite“ des französischen Romantikers George Bizet (1838 – 1875) ein Konzert der großen Sinfonik und der großen Gefühle.

Das Jugendsinfonieorchester der Rheinischen Musikschule ist eines der Spitzen-Mitgliedsensembles der Jeunesses Musicales Deutschland und zweifellos ein herausragendes junges Orchester in Deutschland. Orchesterleiter Alvaro Palmen arbeitet mit den jungen Musikern auf höchstem Qualitätsniveau. Einer der Höhepunkte für das Orchester war zuletzt im Jahre 2016 eine Chinareise.

Regelmäßig zu Gast

In diesem Herbst sind die über achtzig Jugendlichen, die regelmäßig seit vielen Jahren, in der Musikakademie Schloss Weikersheim zu Gast sind, wieder in Weikersheim.

Konzertgänger sind angetan von der hohen musikalischen Qualität des Orchesters – sie sind längst begeisterte Freunde und regelmäßige Zuhörer bei den Auftritten des JSO der Rheinischen Musikschule.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018