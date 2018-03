Große Vorfreude auf das Reisejahr 2018

Anzeige

Maik Günther hält einen Vortrag über „Die bunte Welt Kreuzfahrt“. Er ist Redaktionsleiter der bundesweit erscheinenden Reisezeitung „Kreuzfahrt-Kurier“. Beruflich und privat hat er mittlerweile mit über 50 Hochseeschiffen unzählige Destinationen mit seiner Kamera und hoher journalistischer Neugier erkundet.

Er berichtet informativ und vergnüglich über unterschiedlichste Schiffe, Menschen und Erlebnisse an Land und natürlich auch an Bord. Neben den Hochseereisen der klassischen „Volumenreedereien“ (TUI Cruises, Aida, MSC, Costa etc.) widmet er sich in seinem Vortrag auch den „Nischen“ wie Luxus-, Expeditions- und Segelreisen.

In seiner Multivisionsshow, die aus ca. 250 eigenen Fotos und Videos besteht, nimmt der Reisejournalist die Zuschauer mit an die Küste Norwegens, an die Ostsee, nach Grönland, aber auch in die südlichen Seegebiete wie das Mittelmeer, an den Amazonas oder auf eine Reise rund um Afrika. Auch das Thema Flusskreuzfahrten spielt in seinem Vortrag eine große Rolle, wobei auch hier nicht nur die klassischen Fahrgebiete wie Donau oder Rhein zur Sprache kommen.

Die Reisemesse findet wieder in Kooperation mit den Landfrauen Elpersheim statt, die sich um die Stärkung der Besucher kümmern.

Der Besuch im Schloss lässt sich übrigens gut kombinieren mit der Besichtigung des Deutschordensmuseums, wo unter anderem die neue Sonderausstellung „Wie es euch gefällt. Cartoons von Gerhard Glück“ dann bereits eröffnet sein wird. Nach dem großen Erfolg der Sonderausstellung „Wir sind ein Witz! Deutscher Karikaturenpreis 2015“ zum Jahreswechsel 2015/16 kann das Deutschordensmuseum mit diesem weiteren Höhepunkt der Illustration und Karikatur aufwarten. red

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.03.2018