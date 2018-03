Großer Applaus für Helmut Leschinger

Anzeige

Der Bericht zur Jugendarbeit wurde von Sebastian Heger für den erkrankten Jugendleiter Simon Spachmann vorgetragen. Helmut Netz als Technischer Leiter gab einen Rückblick über die aufwändigen Tätigkeiten, die erforderlich sind, um Tennis-Plätze das ganze Jahr zu pflegen und instand zu halten. Auch die Angebote des Freitzeitteams mit Freitags-Tennis, Spieleabende, Wanderungen, Silvesterparty und anderen Veranstaltungen rund um das Tennisheim werden gut und gerne besucht und tragen zum aktuell sehr guten „Betriebsklima“ in der Abteilung bei. Dies erläuterte Angelika Spachmann für das Freitzeitteam in ihrem Bericht. Große Unterstützung mit immer wieder vorzüglicher Küche gibt es dabei durch das Team „Vergnüngsbereich“ mit Eva Greiner und Edith Pianka als Verantwortlichen.

Den Ausführungen von Kassier Britta Müller konnte man entnehmen, dass der Verein weiterhin finanziell auf sehr gesunden Beinen steht. Kassenprüferin Gudula Partin bescheinigte Müller eine exzellente Kassenführung und empfahl die Entlastung. Die Entlastung des gesamten Abteilungsvorstandes wurde dann durch Thomas Nieswandt vorgenommen.

Drei traten nicht mehr an

Bevor es zu den anstehenden Neuwahlen kam, gaben Abteilungsleiter Helmut Leschinger, Technischer Leiter Helmut Netz und Angelika Spachmann vom Team „Freizeitsport“ bekannt, dass sie für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stehen. Helmut Leschinger bedankte sich bei beiden für die geleistete Abteilungsarbeit.

Helmut Leschinger war über 30 Jahre als Abteilungsleiter der Tennisabteilung tätig. „Er war in all den Jahren der Motor der Abteilung und hat sie zu dem gemacht, was sie heute ist. In seiner Amtszeit wurde die Tennis-Anlage mit fünf Plätzen und einem tollen Clubheim erbaut“, hieß es danach lobend.

Thomas Nieswandt als Vorsitzender des SV Löffelstelzen und Egon Brand als Ortsvorsteher bedankten sich bei Helmut Leschinger für sein langjähriges Führen und Leiten der Abteilung. Sie bedauerten seinen Entschluss, zeigten jedoch auch Verständnis für seine Entscheidung.

Der bisherige Stellvertreter Sebastian Heger wurde bei der anschließenden Wahl einstimmig zum neuen Abteilungsleiter der Tennisabteilung gewählt. Als neuer Technischer Leiter konnte Tobias Kimmelmann gewonnen werden und Kerstin Nique wird künftig im Team „Freizeitsport“ aktiv sein. Um die Jugendarbeit noch weiter zu intensivieren wird ein Team – bestehend aus Simon Spachmann, Anette Henninger und Philipp Spachmann – sich künftig um diesen sehr wichtigen Bereich Nachwuchsförderung kümmern. Anika und Melanie Ansmann verstärken zusätzlich als Beisitzer die Abteilungsarbeit.

Die Ergebnisse der weiteren Wahlen waren zudem: Kassier Britta Müller, Presse und Öffentlichkeit Siegfried Heger, Schriftführer Uli Unger-Netz, Sportwart Wolfgang Ansmann, Vergnügungsbereich Eva Greiner und Edith Pianka, Team Freizeitsport Kerstin Nique und Gertrud Heger, Beisitzer Anika Ansmann und Melanie Ansmann, Kassenprüfer Gudula Partin und Thomas Schmitt.

Der neue Abteilungsleiter Sebastian Heger bedankte sich in seinem Schlusswort ebenfalls bei Helmut Leschinger für seine über Jahre geleistete Arbeit. Hierbei hob er vor allem seine Geradlinigkeit und Fairness in all den Jahren hervor.

Mit stehenden Ovationen der Anwesenden wurde Helmut Leschinger anschließend aus seinem Amt verabschiedet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018