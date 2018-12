Großer Hörgenuss und auch nachdenkliche Töne

Markelsheim.Einen Abend niveauvoller Unterhaltung bescherte der Liederkranz Markelsheim den Gästen im ausverkauften Zehntkeller. Nachdenklich Stimmendes und Vergnügliches wurde vom Büttharder Ensemble „Acapiano“ zusammen mit Mundartdichter Hermann Hehn dargeboten.

„Vorweihnachtliches Konzert und Gedichte einmal anders“ war die Veranstaltung überschrieben, bei der viele Sänger des Liederkranz-Projektchors „Sunday Voices“ in die Rolle umsichtiger Gastgeber schlüpften, während die Freunde aus Bütthard den Part auf der Bühne übernahmen. Die taten das mit so viel Schwung und Leidenschaft, dass sie am Schluss den stehenden Applaus eines restlos begeisterten Publikums ernteten.

„Acapiano“ rekrutiert sich aus neun Mitgliedern des Männergesangvereins Bütthard, die bei aller Stimmstärke auch wunderbar leise intonieren können, dezent dirigiert vom ersten Tenor Gerhard Walter und begleitet von Pianist Michael Pfrang. Zuhörer haben freie Sicht auf die Sänger, die ohne Notenständer auskommen. Befreit vom zwanghaften Blick auf die Partitur, untermalen diese ihren Vortrag zusätzlich mimisch und gestisch derart, dass ein hochprofessioneller Eindruck entsteht. Mit punktgenauen Einsätzen und Tonfestigkeit ist das Ensemble musikalisch über jeden Zweifel erhaben – und bietet Hörgenuss auch jenen, die nicht eben glühende Fans des Chorgesangs sind.

Liederkranz-Vorsitzender Stefan Rögner hatte das Auditorium begrüßt und erinnerte an den Auftritt von „acapiano“ beim zehnjährigen Bestehen der „Sunday Voices“, der so einschlug, dass sogleich ein Wiedersehen und -hören vereinbart worden war. Das kleine Ensemble aus der fränkischen Nachbarschaft begann ganz im Sinne der „staden Zeit“ mit eher ruhigen Titeln wie „Solang man Träume noch leben kann“ von der Popgruppe „Münchner Freiheit“, Franz Abts „Die Abendglocken rufen“ und den Gospels, „Irish Blessing“, „City Of Zion“ und „We Shall Overcome“.

Hermann Hehn aus Bütthard las zwischen den Liedvorträgen Gedichte und Geschichten in Büttharder Mundart, die zum einen an die Besinnlichkeit der Vorweihnachtszeit erinnerten und zum Nachdenken anregten, auf der anderen Seite aber auch immer wieder amüsante Nuancen hervorbrachten. Man wolle schließlich nicht in Trübsinnigkeit verfallen, erklärte der Vortragende, sondern auch fröhlich sein. Dass, aus dem Herzen betrachtet, eigentlich das ganze Jahr Weihnachten ist, brachte er den aufmerksamen Zuhörern ebenso näher wie die vielen unbekannte Stille: „Mensch, leb’ endlich dein’ Advent“ lautete sein Appell.

Über „Falsche Tön“ – explizit nicht auf „Acapiano“ bezogen – und über Engel ohne Flügel wusste Hehn weiter zu berichten, bevor „acapiano“ mit „Ave-Maria“ auf Spanisch und Beethovens „Hymne an die Nacht“ seine Vielseitigkeit unter Beweis stellte. Und dass der Weihnachtsvers „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt“ ebenso auf den Radetzkymarsch wie aufs Kufsteinlied intoniert werden kann, als Tango ebenso wie als Rock’n’Roll, wurde besonders vergnüglich belegt. Ehrensache, dass die A-capella-Truppe schließlich noch in „Comedian Harmonists“-Manier den Reim auf die Melodie von „Veronika, der Lenz ist da“ wiedergab. Schließlich wurde es noch interaktiv: Der ganze Saal schmetterte die vorgegebene Lyrik auf so bekannte Tonfolgen wie „Das Wandern ist des Müllers Lust“ und „Oh When The Saints Go Marching On“ mit.

Wunschzettel und mehr

Fehlende harte Konsonanten im fränkischen Idiom, Heinz Erhardts „Weihnachtsgans“, Comedian Harmonist’s „Maskenball im Gänsestall“, Geschichten über Geschenke und Anregungen für Wunschzettel, das berühmte Weihnachtslied vom kleinen Trommelmann, ein Gedicht vom Frieden auf Erden und zum Abschluss noch ein Lied ohne Worte rundeten den gelungenen Abend ab. Und wie im Frühjahr in der Markelsheimer Kirche erzeugten bei ihrer Zuagbe die Männer mit den feinen Stimmen auch jetzt wieder Gänsehaut bei den Zuhörern, als sie Dimitri Bortnianskis „Tebje Pajom“ („O Herr gib Frieden“) mit einer deutschen und einer russischen Strophe zu Gehör brachten.

Angesichts solch künstlerisch überzeugender Darbietung sei sie schon stolz, aus Bütthard zu stammen, vermerkte Ortsvorsteherin Claudia Kemmer zum Schluss, als sie allen Akteuren des gelungenen Abends dankte. tom

