Großer Kampfgeist und Wille

Bad Mergentheim.Die Kultusministerien der Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern schufen im Rahmen des Bundeswettbewerbes „Jugend trainiert für Olympia“ den Rhein-Main-Donau-Cup. Jedes Jahr nehmen rund 250 Schüler in den Sportarten Gerätturnen und Schwimmen an diesem süddeutschen Ländervergleichswettkampf teil.

Die Schwimmerinnen der Kopernikus-Realschule (KOP) hatten Anfang April mit ihrem Sieg beim Landesfinale in Neckarsulm bereits souverän die Fahrkarte für die Teilnahme an dieser hochkarätigen Veranstaltung gelöst, die diesmal in Bayern stattfand. So brachen Lara Friedrich, Manuela Teufel, Marlena Münig, Valeriya Chernova, Angelia Deis, Regina Kolbik und Mariella Münig mit ihrer betreuenden Lehrerin Bettina Fischbeck nach Nürnberg auf, um sich mit den schnellsten Schwimmmannschaften aus Bayern und Rheinland-Pfalz zu messen.

Nachdem die Quartiere in der Jugendherberge in der Burg Nürnberg bezogen waren, fand die feierliche Eröffnung im Historischen Rathaussaal statt. Anschließend bekamen die jungen Sportlerinnen im Rahmen einer Stadtführung einen Einblick in die Stadtgeschichte von Nürnberg. Es folgte eine kurze Nacht und so war es nur wenig verwunderlich, dass die Mädels der Kopernikus-Realschule am nächsten Morgen noch etwas müde kurz nach 8 Uhr zum Einschwimmen ins Becken stiegen.

Da es keine Meldezeiten der anderen Schulen gab, war es schwer, die Gegner einzuschätzen. Außerdem gingen die Mergentheimerinnen geschwächt ins Rennen, da eine Schwimmerin kurzfristig vor der Abreise abgesagt hatte und eine weitere krank angereist war. Somit musste die Startaufstellung komplett umgestellt werden und es war schnell klar, dass die Zeit vom Landesfinale nicht getoppt werden konnte. Die Mädels ließen sich davon aber nicht entmutigen und wollten trotzdem ihr Bestes geben.

Die Rückenschwimmerinnen mussten zuerst ins Becken und setzten sich gleich mit vier Sekunden Vorsprung vor der Theodor-Heuss-Realschule aus Wirges an die Spitze. Im Staffelrennen über 4 x 50 m Brust brachten die Schülerinnen sogar ihre Lehrerin zum Staunen, als sie einen Start-Ziel-Sieg einschwammen und ihre Führung um weitere zehn Sekunden ausbauen konnten. Über 50 m Freistil gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Mädchen aus Wirges, das die Mergentheimerinnen mit einem Wimpernschlagvorsprung von nur einer Sekunde nach der Zeitaddition für sich entscheiden konnten.

In den Einzelrennen über die 50 m Brust setzten die Schwimmerinnen überraschend ein Achtungszeichen und meldeten berechtigte Siegchancen an, denn sie konnten den Vorsprung auf über zwanzig Sekunden ausbauen. Wieder einmal musste die abschließende 6 x 50 m Freistilstaffel die Entscheidung bringen. Reicht der Vorsprung zum erneuten Sieg? Die Mädels waren fest entschlossen und wuchsen förmlich über sich hinaus. Mit über einer Bahnlänge Vorsprung schlug die Schlussschwimmerin der KOP unter dem Jubel ihrer Teamkolleginnen an. Somit war das Unfassbare wahr geworden: Die Kopernikus-Realschule gewinnt erneut den süddeutschen Ländervergleichswettkampf vor der Theodor-Heuss-Realschule Wirges aus Rheinland-Pfalz und der Otto-Wels-Mittelschule Mitterteich aus Bayern. bf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.05.2019