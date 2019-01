Großer Zuwachs bei Übernachtungen

BAD MERGENTHEIM.Die im vergangenen Jahr verstärkten Bemühungen, Klein- und Kleinstvermieter in Bad Mergentheim online buchbar zu machen, haben sich aus Sicht des Tourismusamtes der Stadt ausgezahlt. Ende 2017 war der Wechsel auf ein neues System des „Online Buchung Service“ vollzogen worden. Anschließend warb die Stadt mit Informationsveranstaltungen bei den Vermietern fürs Mitmachen. Insgesamt sind derzeit 15 Betriebe auf diesem Weg online buchbar.

Jetzt hat die Tourist-Information Zahlen für das Jahr 2018 vorgelegt. Die Buchungen über www.bad-mergentheim.de und die angeschlossenen Plattformen sind von 203 auf 483 gestiegen, was einem Plus von fast 138 Prozent entspricht. Noch stärker ist der Zuwachs an Übernachtungen: Von 620 gebuchten Nächten im Jahr 2017 gab es einen Sprung auf 2231 online generierte Übernachtungen im vergangenen Jahr. Das ist ein Plus von fast 260 Prozent. Im Zuge dessen stieg auch der Online-Umsatz von gut 32 000 auf fast 92 000 Euro. Die neue Online-Buchbarkeit wird auf mehreren Kanälen ausgespielt. Somit sind die Gastgeber nicht mehr nur über die städtische Internetseite auffindbar. Bei den Hotels und großen Betrieben ist die Online-Buchbarkeit bereits fest etabliert. Die Stadt betont die Chance gerade für die kleinen Häuser und Ferienwohnungen, damit auch über international agierende Plattformen wie „Booking.com“, „hrs“ oder „Airbnb“ gefunden und gebucht werden zu können. Alle Kanäle werden über ein System bedient. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.01.2019