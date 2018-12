Großes Angebot festlicher Veranstaltungen für alle Neugierigen

Bad Mergentheim.In den Kliniken Dr. Vötisch wird den Patienten zu Weihnachten wieder der Alltag auf ganz besondere Weise versüßt. Es gibt wieder ein Weihnachtsprogramm im großen Schulungsraum nicht nur für Patienten, sondern für alle Interessierten; Eintritt frei.

Das Programm wird am morgigen Freitag um 19 Uhr von Geschäftsführerin Barbara Dosch-Funk mit einer Vorstellung der einzelnen Veranstaltungen eröffnet. Im Anschluss, um 19.30 Uhr, werden Hans-Ulrich Nerger am Flügel und Otilia Davidoiu (Gesang) internationale Weihnachtsmusik darbieten.

Am ersten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember, hält Kurseelsorgerin Schwester Brigitte Wahl um 10.30 Uhr einen katholischen Weihnachtsgottesdienst. Land und Leute Namibias stellt Laura Gotthardt in ihrem Reisebericht mit beeindruckenden Bildern am zweiten Weihnachtstag, Mittwoch, 26. Dezember, um 19.30 Uhr vor.

Kurseelsorgerin Angelika Segl erzählt am Donnerstag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr von den göttlichen Geschenken „Gold, Weihrauch und Myrrhe“ und am Sonntag, 30. Dezember, veranstaltet die evangelische Kurseelsorgerin um 10.30 Uhr einen Gottesdienst zum Jahresabschluss.

Am Abend des Sonntags, 30. Dezember, begibt sich Schwester Brigitte mit ihren Zuhörern um 19.30 Uhr auf den Weg, um Kraftquellen im Alltag zu entdecken und herauszufinden, wie diese genutzt werden können. Abgeschlossen wird das Weihnachtsprogramm am Mittwoch, 2. Januar, um 19.30 Uhr mit Psychologin Julia Bierstedt, die in ihrem Vortrag die „Lust auf Süßes“, beleuchtet.

Das umfangreiche therapeutische Angebot und die festlichen Veranstaltungen zu Weihnachten und zum Jahreswechsel bleiben den Patienten der Klinik vorbehalten. Weitere Infos gibt es an der Rezeption der Kliniken Dr. Vötisch. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018